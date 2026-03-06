Especialistas e representantes da indústria discutem em Macaé o potencial da cadeia de fertilizantes e novos investimentos no estado do Rio - Foto: Divulgação

Publicado 06/03/2026 13:25

Macaé - A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro escolheu Macaé como palco para apresentar um dos estudos que podem redesenhar o futuro econômico do estado. Durante a programação do Desenvolve RJ 2026, especialistas da entidade destacaram dados do levantamento “Petroquímica e Fertilizantes no Rio de Janeiro 2025”, documento que aponta oportunidades bilionárias de investimentos e reforça o papel estratégico da região Norte Fluminense no setor energético.

O encontro, que segue até sábado, reúne empresários, gestores públicos e representantes da indústria para discutir caminhos de desenvolvimento produtivo no estado. A cadeia de fertilizantes aparece como uma das apostas para reduzir a dependência brasileira de importações e ampliar a competitividade da economia nacional.

O gerente de projetos de Petróleo, Gás, Energias e Naval da Firjan, Thiago Valejo, apresentou dados que chamam atenção pelo volume de recursos previstos. Segundo ele, o Rio de Janeiro possui potencial mapeado de mais de 18 bilhões de reais em novos investimentos ligados à produção de fertilizantes.

Entre os projetos citados está a possibilidade de instalação de uma fábrica em Macaé com capacidade de produzir cerca de 1,8 milhão de toneladas de ureia por ano. A iniciativa pode representar um novo ciclo produtivo para o estado e fortalecer ainda mais o protagonismo da cidade no setor energético.

O estudo foi elaborado pela Firjan SENAI SESI com contribuições de instituições e empresas como Petrobras, Braskem, BNDES, Porto do Açu, ICONIC, Ministério da Agricultura e Pecuária e Embrapa. O levantamento aponta que os investimentos na cadeia petroquímica e de fertilizantes no estado podem superar 25 bilhões de reais até 2030.

Outro fator considerado decisivo para esse avanço é o gás natural. A expansão da produção no pré sal e o aumento da capacidade de escoamento tornam o Rio de Janeiro um ambiente competitivo para novos empreendimentos industriais ligados à petroquímica e à fabricação de fertilizantes.

O debate realizado em Macaé reforça o potencial da região Norte Fluminense como eixo estratégico para o crescimento industrial do estado. A expectativa dos organizadores é que o encontro contribua para aproximar investidores, empresas e poder público em torno de projetos capazes de impulsionar a economia fluminense nos próximos anos.