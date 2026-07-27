Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública destacam Macaé entre os municípios com menor índice de mortes violentas no Estado do Rio de Janeiro - Foto: Douglas smmithy

Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública destacam Macaé entre os municípios com menor índice de mortes violentas no Estado do Rio de JaneiroFoto: Douglas smmithy

Publicado 27/07/2026 13:09

Macaé - Quando o assunto é segurança pública, Macaé voltou a ocupar uma posição de destaque no cenário fluminense. O município registrou uma das menores taxas de mortes violentas entre todas as cidades do Estado do Rio de Janeiro com mais de 100 mil habitantes, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, consolidando um indicador que chama atenção em meio ao desafio enfrentado por diversas regiões do estado.

O levantamento aponta que Macaé contabilizou taxa de 8,7 mortes violentas por 100 mil habitantes, índice que coloca a cidade na 27ª posição do ranking estadual, figurando entre os municípios com melhor desempenho no quesito segurança.

Na direção oposta aparece Itaperuna, que lidera o ranking com taxa de 47,5 mortes violentas por 100 mil habitantes, tornando-se o município mais violento do estado entre aqueles analisados pelo estudo.

A pesquisa considera, em um único indicador, os registros de homicídio doloso, feminicídio, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de intervenções policiais, tanto em serviço quanto fora dele. A metodologia permite avaliar o nível da violência letal de forma ampla e comparável entre os municípios brasileiros.

Na Região Norte Fluminense, Campos dos Goytacazes também integra o levantamento, ocupando a 16ª colocação, com taxa de 21,2 mortes violentas por 100 mil habitantes. Rio das Ostras aparece na 22ª posição, registrando índice de 14,2.

Entre os municípios com maiores taxas de violência letal no estado, Barra Mansa ocupa o segundo lugar, com 37,4 mortes por 100 mil habitantes, seguida por Japeri, que apresenta índice de 35,2. O grupo das dez cidades com piores indicadores inclui ainda Duque de Caxias, São João de Meriti, Cabo Frio, Itaguaí, Araruama, Nova Iguaçu e Belford Roxo.

Os números reforçam o contraste entre diferentes regiões do estado e colocam Macaé em posição de destaque dentro do cenário fluminense. Em um levantamento que reúne os principais indicadores da segurança pública nacional, o município figura entre aqueles que apresentam os menores índices de violência letal, resultado que o distancia da realidade observada em boa parte das cidades de grande porte do Rio de Janeiro.

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública é uma das principais publicações nacionais sobre criminalidade e políticas de segurança, reunindo estatísticas oficiais enviadas pelos estados e servindo de referência para análises, planejamento e acompanhamento dos indicadores de violência em todo o país.