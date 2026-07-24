Operação da Polícia Civil reuniu trabalho de inteligência e ações simultâneas para enfraquecer uma organização criminosa que atuava no Norte FluminenseFoto: Divulgação da Polícia
Polícia Civil fecha o cerco e desmantela grupo investigado por roubos na região
Operação coordenada pela 123ª DP identifica grupo investigado por ataques a veículos, lotéricas, postos de combustíveis e residências, com desdobramentos em diferentes cidades da região
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Carro clonado é descoberto em Macaé e investigação leva à prisão de suspeito em flagrante
Ação da Polícia Civil identificou veículo adulterado que circulava pela cidade; automóvel roubado no Rio de Janeiro estava disfarçado como outro modelo
Espetáculo do agronegócio vai tomar conta da Arena da Expo Macaé
Além dos grandes shows, programação reunirá competições equestres, julgamentos de raças, leilão, Fazendinha e atrações que celebrarão a força do agronegócio durante os seis dias de evento
Macaé vai reforçar a mobilidade com plano especial de trânsito durante a Expo 2026
Operação montada para os seis dias de festa contará com mudanças viárias, agentes em pontos estratégicos e esquema especial para ônibus, táxis e aplicativos
Expo Macaé entra na reta final com megaoperação para receber milhares de visitantes
Encontro entre Prefeitura, secretarias e organizadores define últimos detalhes da estrutura que reunirá shows, agronegócio, cultura, saúde, segurança e transporte 24 horas durante os seis dias de festa
Macaé conquista Nota A do Tesouro Nacional e reforça posição entre as cidades mais equilibradas do Rio
Classificação máxima em capacidade de pagamento coloca o município em um grupo restrito de cidades fluminenses com contas públicas consideradas sólidas
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