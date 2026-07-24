Operação da Polícia Civil reuniu trabalho de inteligência e ações simultâneas para enfraquecer uma organização criminosa que atuava no Norte Fluminense - Foto: Divulgação da Polícia

Operação da Polícia Civil reuniu trabalho de inteligência e ações simultâneas para enfraquecer uma organização criminosa que atuava no Norte FluminenseFoto: Divulgação da Polícia

Publicado 24/07/2026 10:16

Macaé - A atuação de uma organização criminosa investigada por uma sequência de roubos no Norte Fluminense sofreu um duro revés após uma operação coordenada pela Polícia Civil. O trabalho de inteligência conduzido pela A atuação de uma organização criminosa investigada por uma sequência de roubos no Norte Fluminense sofreu um duro revés após uma operação coordenada pela Polícia Civil. O trabalho de inteligência conduzido pela 123ª Delegacia de Polícia de Macaé resultou na prisão de integrantes do grupo apontado como responsável por crimes patrimoniais praticados em diferentes municípios da região.

As investigações revelaram que a quadrilha atuava de forma organizada e tinha como alvos lotéricas, veículos, postos de combustíveis e residências. Durante meses, os agentes reuniram provas, cruzaram informações e monitoraram os suspeitos até identificar a estrutura utilizada pela associação criminosa.

Um dos investigados teve a prisão preventiva decretada pela Justiça após ser apontado como participante do roubo de um veículo em Macaé. Segundo a Polícia Civil, o automóvel teria sido utilizado posteriormente em outro crime de grande repercussão registrado em Campos dos Goytacazes. O suspeito foi localizado e preso no distrito de Unamar, em Cabo Frio.

No decorrer da operação, outro homem, também apontado pelas investigações como integrante da mesma organização criminosa, acabou preso em flagrante por posse ilegal de munições. Ele foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

As diligências também alcançaram outro município da região. Em São João da Barra, policiais civis da 145ª DP prenderam mais um investigado durante uma ação integrada, ampliando os resultados da operação e reforçando o cerco contra o grupo criminoso.

De acordo com a Polícia Civil, o resultado é fruto de um trabalho estratégico de inteligência, investigação e integração entre unidades especializadas. A corporação destacou que as apurações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e aprofundar o combate às organizações criminosas que atuam na região.

A 123ª DP reforça que informações da população podem contribuir para novas investigações. Denúncias podem ser encaminhadas pelo WhatsApp da unidade, no número (22) 98831-8043, com garantia de sigilo.