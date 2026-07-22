Desempenho fiscal mantém Macaé entre os municípios com melhor avaliação financeira do Estado do Rio de JaneiroFoto: Douglas Smmithy
Macaé conquista Nota A do Tesouro Nacional e reforça posição entre as cidades mais equilibradas do Rio
Classificação máxima em capacidade de pagamento coloca o município em um grupo restrito de cidades fluminenses com contas públicas consideradas sólidas
Expo Macaé entra na reta final com megaoperação para receber milhares de visitantes
Encontro entre Prefeitura, secretarias e organizadores define últimos detalhes da estrutura que reunirá shows, agronegócio, cultura, saúde, segurança e transporte 24 horas durante os seis dias de festa
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Classificação máxima em capacidade de pagamento coloca o município em um grupo restrito de cidades fluminenses com contas públicas consideradas sólidas
Polícia Rodoviária expande atuação em Macaé com nova base operacional
Unidade do BPRV em Cabiúnas passa a integrar a estrutura de policiamento do município e reforçará o patrulhamento nas rodovias do Norte Fluminense e da Região Serrana
Integração entre Polícia Civil e Federal termina com captura de condenado na Rodoviária de Macaé
Homem condenado por lesão corporal, ameaça e constrangimento ilegal foi localizado após monitoramento de inteligência que identificou seu deslocamento até o município
Expo Macaé vai transformar tecnologia e ciência em atrações para toda a família
Espaço interativo reunirá planetário, robôs, games, laboratório itinerante e experiências científicas durante os seis dias de programação da festa
Expo Macaé terá ônibus 24 horas e operação especial para atender milhares de visitantes
Transporte público funcionará sem interrupção durante os seis dias da festa, com linhas extras, terminal provisório e reforço para a Região Serrana
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