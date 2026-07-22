Desempenho fiscal mantém Macaé entre os municípios com melhor avaliação financeira do Estado do Rio de Janeiro - Foto: Douglas Smmithy

Desempenho fiscal mantém Macaé entre os municípios com melhor avaliação financeira do Estado do Rio de JaneiroFoto: Douglas Smmithy

Publicado 22/07/2026 10:40 | Atualizado 22/07/2026 18:58

Macaé - Poucos municípios brasileiros conseguem alcançar a classificação máxima concedida pelo Tesouro Nacional quando o assunto é gestão das contas públicas. Poucos municípios brasileiros conseguem alcançar a classificação máxima concedida pelo Tesouro Nacional quando o assunto é gestão das contas públicas. Macaé permanece nesse grupo seleto ao manter a Nota A na Capacidade de Pagamento (Capag), indicador que mede a saúde fiscal dos estados e municípios e avalia a capacidade de cumprir obrigações financeiras e contratar operações de crédito com garantia da União.

O resultado consolida o município entre as administrações mais bem avaliadas do Estado do Rio de Janeiro. Entre os 92 municípios fluminenses, apenas uma parcela reduzida alcança a classificação máxima, enquanto a maioria apresenta notas inferiores ou pendências nos critérios analisados pelo Governo Federal.

A avaliação considera indicadores técnicos como nível de endividamento, poupança corrente e liquidez. Na prática, a Nota A demonstra que o município mantém equilíbrio financeiro, capacidade de honrar seus compromissos e condições favoráveis para acessar financiamentos destinados a investimentos estruturantes.

Segundo o secretário municipal de Fazenda, Carlos Wagner de Moraes, o desempenho é resultado de uma política permanente de responsabilidade fiscal implantada desde 2021, baseada no planejamento financeiro, fortalecimento da arrecadação, controle rigoroso das despesas e gestão eficiente dos recursos públicos.

"O equilíbrio das contas públicas é fundamental para garantir segurança financeira ao município e criar condições para ampliar investimentos sem comprometer a sustentabilidade fiscal. Essa classificação demonstra que Macaé segue no caminho da responsabilidade e da boa gestão", destacou o secretário.

Além de fortalecer a credibilidade do município perante órgãos federais e instituições financeiras, a manutenção da Nota A amplia as possibilidades de captação de recursos para novos projetos. Esse cenário favorece investimentos em infraestrutura urbana, mobilidade, saúde, educação e desenvolvimento econômico, permitindo que obras e serviços avancem com maior segurança financeira.

O desempenho também posiciona Macaé ao lado de municípios reconhecidos pela solidez de suas finanças, como Araruama, Arraial do Cabo, Maricá, Niterói, Resende, Rio das Ostras e São João da Barra. A permanência nesse grupo reforça a capacidade do município de manter as contas equilibradas mesmo diante dos desafios econômicos enfrentados pelas administrações públicas.

Mais do que um indicador técnico, a classificação representa um importante parâmetro de confiança na gestão fiscal. Para especialistas, municípios que preservam equilíbrio financeiro conseguem planejar melhor seus investimentos, garantir continuidade das políticas públicas e ampliar a capacidade de crescimento de forma sustentável.