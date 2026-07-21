Ação conjunta entre Polícia Civil e Polícia Federal resultou na prisão de condenado localizado na Rodoviária de Maca - Foto: Reprodução Vídeo da Polícia Civil

Ação conjunta entre Polícia Civil e Polícia Federal resultou na prisão de condenado localizado na Rodoviária de MacaFoto: Reprodução Vídeo da Polícia Civil

Publicado 21/07/2026 14:08

Macaé - A movimentação comum de passageiros na Rodoviária de A movimentação comum de passageiros na Rodoviária de Macaé escondia, segundo a Polícia Civil, a presença de um homem condenado pela Justiça e que estava sendo monitorado por equipes de inteligência. A captura foi resultado de uma operação integrada entre a 123ª Delegacia de Polícia de Macaé e a Polícia Federal.

De acordo com a investigação, o trabalho conjunto permitiu identificar o deslocamento do condenado até o município e acompanhar sua rota até a chegada à rodoviária. Com as informações repassadas pelas equipes de inteligência, policiais civis montaram a abordagem e localizaram o homem sem que houvesse reação.

O preso, identificado pelas iniciais S.S., possuía mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A condenação já havia transitado em julgado e está relacionada aos crimes de lesão corporal, ameaça e constrangimento ilegal.

A operação foi coordenada pelo delegado titular da 123ª DP, Pedro Emílio Braga. Segundo a Polícia Civil, o cruzamento de informações entre os órgãos de segurança foi decisivo para a localização do condenado, que vinha sendo acompanhado a partir de dados obtidos durante o monitoramento de inteligência.

Após a prisão, o homem foi levado para a sede da 123ª DP, onde foram realizados os procedimentos legais. Em seguida, permaneceu à disposição da Justiça para o cumprimento da pena determinada judicialmente.

A Polícia Civil destacou que ações integradas entre forças de segurança têm sido utilizadas para localizar foragidos e cumprir mandados judiciais em diferentes regiões do estado, principalmente em pontos de grande circulação de pessoas, como terminais rodoviários.

O órgão também reforçou a importância da colaboração da população no combate à criminalidade. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelo WhatsApp da 123ª DP de Macaé, no número (22) 98831-8043, com garantia de sigilo.