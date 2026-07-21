Ação conjunta entre Polícia Civil e Polícia Federal resultou na prisão de condenado localizado na Rodoviária de MacaFoto: Reprodução Vídeo da Polícia Civil
Integração entre Polícia Civil e Federal termina com captura de condenado na Rodoviária de Macaé
Homem condenado por lesão corporal, ameaça e constrangimento ilegal foi localizado após monitoramento de inteligência que identificou seu deslocamento até o município
Polícia Rodoviária expande atuação em Macaé com nova base operacional
Unidade do BPRV em Cabiúnas passa a integrar a estrutura de policiamento do município e reforçará o patrulhamento nas rodovias do Norte Fluminense e da Região Serrana
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Expo Macaé vai transformar tecnologia e ciência em atrações para toda a família
Espaço interativo reunirá planetário, robôs, games, laboratório itinerante e experiências científicas durante os seis dias de programação da festa
Expo Macaé terá ônibus 24 horas e operação especial para atender milhares de visitantes
Transporte público funcionará sem interrupção durante os seis dias da festa, com linhas extras, terminal provisório e reforço para a Região Serrana
Macaé recebe força-tarefa da Enel com troca de geladeiras, combate ao furto de energia e serviços gratuitos
Programa reúne ações sociais, fiscalização, orientação ao consumidor e manutenção da rede elétrica; famílias poderão concorrer a refrigeradores novos e economizar na conta de luz
Hospital da Serra celebrou 20 anos e reafirmou papel estratégico na saúde da região serrana de Macaé
Programação especial reuniu autoridades, moradores, servidores e ex-prefeitos em um dia de homenagens, serviços gratuitos e reconhecimento à trajetória da unidade, que se consolidou como referência em atendimento público
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