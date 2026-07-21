Autoridades estaduais e municipais participaram da inauguração da 2ª Companhia do BPRV, instalada em Cabiúnas - Foto: Bruno Campos

Autoridades estaduais e municipais participaram da inauguração da 2ª Companhia do BPRV, instalada em CabiúnasFoto: Bruno Campos

Publicado 21/07/2026 14:14

Macaé - A malha rodoviária que corta A malha rodoviária que corta Macaé ganhou um novo aliado no combate à criminalidade e na prevenção de acidentes. A inauguração da 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV), realizada na segunda-feira (20), em Cabiúnas, representa um reforço estratégico para a segurança do município e de cidades vizinhas, ampliando a presença da Polícia Militar nas principais rodovias estaduais da região.

Com a nova companhia em funcionamento, Macaé passa a concentrar quatro importantes estruturas da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro: o 32º Batalhão da Polícia Militar (BPM), o Batalhão de Ações com Cães (BAC), o programa Segurança Presente e, agora, o BPRV. A expectativa é ampliar a capacidade operacional das forças de segurança, fortalecer o monitoramento viário e garantir respostas mais rápidas às ocorrências nas estradas.

Autoridades estaduais e municipais participaram da inauguração da 2ª Companhia do BPRV, instalada em Cabiúnas Foto: Bruno Campos O prefeito Welberth Rezende participou da cerimônia de inauguração e destacou que a chegada da unidade consolida o município como uma das principais referências em segurança pública no interior fluminense. Segundo ele, a ampliação da estrutura policial representa mais proteção para moradores, trabalhadores e turistas.

"A relevância desta nova unidade da Polícia Militar em Macaé reside em consolidar o município como referência em segurança pública no interior do estado, com o objetivo claro de valorizar a vida de todos os cidadãos", afirmou.

A solenidade reuniu o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Sylvio Guerra, oficiais da corporação, representantes das forças de segurança, autoridades civis e integrantes do governo municipal. O evento contou ainda com apresentação da Banda de Formação de Oficiais Dom João VI, execução dos hinos Nacional e da Polícia Militar, bênção da Capelania da PMERJ e o descerramento da placa inaugural da nova companhia.

Sob o comando da tenente-coronel Renata Guedes, a unidade terá atuação em diversos municípios do Norte Fluminense e da Região Serrana, reforçando o policiamento ostensivo nas rodovias estaduais. O foco será intensificar ações preventivas, fiscalizar o trânsito e reduzir acidentes, além de ampliar o combate a crimes praticados nas estradas.

Segundo a comandante, o trabalho das equipes será direcionado à proteção dos usuários das rodovias e ao fortalecimento da presença policial em pontos considerados estratégicos.

"O foco central das equipes será a atuação na prevenção de sinistros de trânsito nessas rodovias, visando garantir de forma efetiva a segurança de todos os usuários que trafegam pela região", explicou Renata Guedes.

A comandante também chega à nova missão com um histórico de pioneirismo. Ela foi a primeira mulher a assumir o comando do 8º BPM, em Campos dos Goytacazes, e acumula mais de duas décadas de experiência na Polícia Militar, com atuação em funções operacionais e de gestão ligadas ao policiamento rodoviário.

Além da inauguração da companhia, a administração municipal informou que Macaé deverá receber, nos próximos meses, um Posto de Policiamento Turístico. A nova estrutura ampliará o atendimento em áreas de grande circulação de visitantes e integrará a estratégia de fortalecimento da segurança pública no município.