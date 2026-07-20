Thiago Martins emocionou o público ao dedicar parte do show à memória e ao legado de Arlindo Cruz diante de milhares de pessoas em Macaé - Foto: Gabriel de Castro - Palmer Assessoria de Comunicação

Thiago Martins emocionou o público ao dedicar parte do show à memória e ao legado de Arlindo Cruz diante de milhares de pessoas em MacaéFoto: Gabriel de Castro - Palmer Assessoria de Comunicação

Publicado 20/07/2026 10:30 | Atualizado 20/07/2026 12:49

Macaé - Poucos artistas conseguem interromper um grande show e transformar um momento de festa em uma homenagem capaz de silenciar uma multidão. Foi exatamente isso que aconteceu em Macaé, quando Thiago Martins fez o público trocar os gritos de animação por aplausos carregados de emoção durante o encerramento do projeto Amanda em Casa na Copa.

Diante de mais de três mil pessoas, o cantor, ator e compositor abriu espaço no repertório para reverenciar Arlindo Cruz, artista que considera um dos principais responsáveis por sua formação musical e pessoal. Antes de iniciar a homenagem, Thiago falou diretamente ao público e relembrou a importância do sambista em sua vida.

"É um cara de quem sinto saudades diariamente. Vou homenagear o grande mestre, meu paizão, Arlindo Cruz. Meu pai, onde quer que você esteja, continue olhando por nós aqui embaixo."

Logo depois, as primeiras notas de "Além do Meu Querer" ecoaram pelo palco, seguidas por "Será Que É Amor?", dois clássicos que marcaram a carreira de Arlindo Cruz. Enquanto Thiago interpretava as canções, imagens do sambista eram exibidas no telão, despertando uma reação imediata da plateia. Muitas pessoas acompanharam cada verso em coro, enquanto outras registravam o momento com os celulares. Ao final das músicas, os aplausos tomaram conta do espaço e transformaram a homenagem em um dos pontos altos da noite.

O tributo reforçou a influência de Arlindo Cruz sobre diferentes gerações da música brasileira e mostrou como sua obra permanece viva no repertório e na memória afetiva de artistas e fãs.

Antes da apresentação principal, a cantora Amanda Amado foi responsável por abrir a programação. Conhecida pela participação no The Voice Brasil, ela apresentou músicas autorais, entre elas "Caçando Motivo" e "Tua", além de sucessos populares que prepararam o público para o encerramento do evento.

Ao comentar a última edição do Amanda em Casa na Copa, Amanda destacou o significado da noite para o projeto.

"Foram várias edições inesquecíveis, reunindo artistas que fazem parte da trilha sonora do Brasil e proporcionando momentos especiais para o público. E não poderia haver forma melhor de encerrar essa temporada do que com Thiago Martins. Com sua musicalidade, carisma e talento, ele colocou mais de três mil pessoas para cantar, nos emocionou ao homenagear Arlindo Cruz e fechou o Amanda em Casa na Copa com chave de ouro."

Mais do que um espetáculo musical, a apresentação se transformou em um encontro entre gerações do samba. Em poucos minutos, Thiago Martins fez da lembrança de Arlindo Cruz um elo entre palco e plateia, encerrando a temporada do projeto com uma cena que dificilmente será esquecida por quem esteve presente.