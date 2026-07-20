Thiago Martins emocionou o público ao dedicar parte do show à memória e ao legado de Arlindo Cruz diante de milhares de pessoas em MacaéFoto: Gabriel de Castro - Palmer Assessoria de Comunicação
Thiago Martins emociona público em Macaé com homenagem a Arlindo Cruz durante show: "Meu paizão"
Antes da apresentação de Thiago Martins, quem abriu a noite foi a cantora, compositora e ex-participante do The Voice Brasil, Amanda Amado
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Anos de silêncio terminam com prisão de suspeito investigado por abusos contra duas irmãs em Macaé
Caso reforça a importância de ouvir crianças, reconhecer sinais de violência e denunciar situações suspeitas às autoridades
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