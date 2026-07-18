Suspeito foi preso pela Polícia Civil durante operação realizada no Assentamento Celso Daniel, na zona rural de MacaéFoto: Reprodução Vídeo Polícia Civil
Anos de silêncio terminam com prisão de suspeito investigado por abusos contra duas irmãs em Macaé
Caso reforça a importância de ouvir crianças, reconhecer sinais de violência e denunciar situações suspeitas às autoridades
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Cerco policial termina com prisão de suspeito ligado ao tráfico no Bela Vista em Macaé
Investigação da Polícia Civil leva à captura de homem apontado como integrante da vigilância do tráfico durante operação no bairro
Panda entra na programação da Expo Macaé e promete agitar noite de aniversário da cidade
Cantor sertanejo sobe ao palco no dia 28 de julho e reforça a programação de um dos maiores eventos populares do interior do Estado
Macaé amplia Caps III para atendimento 24 horas e fortalece rede de saúde mental
Obra vai ampliar a capacidade da unidade, criar novos espaços de acolhimento e permitir assistência ininterrupta a pacientes com transtornos mentais
Câmara de Macaé abre seleção para estágio com bolsa de R$ 2,4 mil e inscrições gratuitas
Programa oferece oportunidade para universitários de quatro cursos superiores, com auxílio-transporte, seguro e experiência no Poder Legislativo
Cerco policial desarticula ponto do tráfico e termina com prisão de suspeito na Favela da Linha
Operação da Polícia Civil apreendeu drogas, dinheiro, celulares e motocicletas durante ação contra o crime organizado em Macaé
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