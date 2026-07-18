Suspeito foi preso pela Polícia Civil durante operação realizada no Assentamento Celso Daniel, na zona rural de Macaé - Foto: Reprodução Vídeo Polícia Civil

Suspeito foi preso pela Polícia Civil durante operação realizada no Assentamento Celso Daniel, na zona rural de MacaéFoto: Reprodução Vídeo Polícia Civil

Publicado 18/07/2026 12:27

Macaé - O medo costuma ser o maior aliado de quem comete violência contra crianças. Em Macaé, uma investigação da Polícia Civil colocou fim a um silêncio que, segundo as autoridades, durou anos e revelou um caso que serve de alerta para famílias, educadores e toda a sociedade. Na manhã de sexta-feira (17), agentes da 123ª Delegacia de Polícia cumpriram um mandado de prisão preventiva contra um idoso investigado por abusos praticados contra duas irmãs quando elas ainda eram crianças.

De acordo com a Polícia Civil, o homem, identificado pelas iniciais V.D.S.P., foi localizado no Assentamento Celso Daniel, na zona rural do município. A operação foi coordenada pelo delegado Pedro Emílio Braga, titular da unidade.

As investigações apontam que os crimes teriam ocorrido entre 2012 e 2018. À época, as vítimas tinham 10 e 12 anos de idade. Segundo o inquérito, o investigado, companheiro da avó das meninas, aproveitava momentos em que permanecia sozinho com elas para praticar os abusos.

Além da violência, a investigação identificou que as crianças teriam sido ameaçadas para manter o silêncio. Conforme apurado pela polícia, elas eram levadas a acreditar que sofreriam punições caso contassem o que acontecia aos pais ou a outros familiares.

O caso só avançou após a revelação dos fatos às autoridades. A partir daí, a Polícia Civil realizou uma investigação considerada minuciosa, reunindo depoimentos, diligências e elementos que embasaram o pedido de prisão apresentado à Justiça. O mandado foi expedido pelo Juizado de Violência Doméstica e Especial Criminal de Macaé e cumprido nesta sexta-feira.

Mais do que a prisão, o episódio deixa um alerta importante: crianças e adolescentes raramente conseguem pedir ajuda de forma direta. Mudanças bruscas de comportamento, medo excessivo de determinadas pessoas, isolamento, queda no rendimento escolar, tristeza constante ou resistência em permanecer sozinhos com um adulto podem ser sinais de que algo está errado. Especialistas reforçam que ouvir sem julgamento e buscar ajuda imediatamente pode interromper ciclos de violência que, muitas vezes, permanecem escondidos por anos.

A Polícia Civil orienta que qualquer suspeita de abuso ou violência contra crianças e adolescentes seja comunicada às autoridades. Em situações de emergência, a denúncia pode salvar uma vida e impedir que outras vítimas sofram em silêncio.

Informações podem ser encaminhadas, de forma anônima, ao WhatsApp da 123ª Delegacia de Polícia de Macaé pelo número (22) 98831-8043. O sigilo é garantido.