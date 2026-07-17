Ampliação do Caps III vai permitir funcionamento ininterrupto e ampliar a estrutura destinada ao atendimento em saúde mental - Foto: Divulgação

Ampliação do Caps III vai permitir funcionamento ininterrupto e ampliar a estrutura destinada ao atendimento em saúde mentalFoto: Divulgação

Publicado 17/07/2026 12:33

Macaé - Quem enfrenta um transtorno mental sabe que uma crise não escolhe dia nem horário para acontecer. Pensando nessa realidade, Macaé avança na ampliação do Centro de Atenção Psicossocial (Caps III), obra que promete transformar o atendimento especializado no município ao preparar a unidade para funcionar 24 horas por dia, oferecendo assistência contínua e mais estrutura para pacientes e familiares.

O investimento representa um novo passo no fortalecimento da política pública de saúde mental da cidade. Além de ampliar a área física da unidade, o projeto foi planejado para oferecer ambientes mais adequados ao acolhimento, às atividades terapêuticas e ao trabalho das equipes multiprofissionais, garantindo mais conforto, segurança e qualidade no atendimento.

O prefeito Welberth Rezende acompanhou o andamento das intervenções e destacou que a proposta é oferecer um serviço cada vez mais humanizado, preparado para atender situações de urgência e acompanhar os usuários durante todo o dia.

"Estamos ampliando a estrutura do Caps III para garantir um atendimento ainda mais humanizado e completo. A unidade funcionará 24 horas, com toda uma equipe multiprofissional preparada para atender a população, incluindo psicólogos, psiquiatras, terapeuta ocupacional e demais profissionais da saúde", afirmou.

O novo prédio contará com mais de 500 metros quadrados de área construída, espaço que permitirá reorganizar os atendimentos e ampliar as atividades desenvolvidas junto aos pacientes. A expectativa é que o funcionamento integral fortaleça a rede municipal de saúde mental e reduza a necessidade de encaminhamentos para outras unidades em casos que exijam observação prolongada.

As obras seguem em ritmo avançado. Atualmente, as equipes trabalham na fase de acabamento da cobertura, reforço estrutural e construção de uma nova área de convivência. Também estão em andamento as escavações para implantação das fundações da ampliação.

Outro avanço importante acontece no segundo pavimento, onde já começou o assentamento de pisos e revestimentos internos. As cisternas previstas no projeto foram concluídas e, conforme o cronograma da Prefeitura, a construção da subestação elétrica deverá começar no mês de agosto, etapa considerada essencial para garantir a operação plena da futura unidade.

Quando entrar em funcionamento, o Caps III passará a oferecer assistência ininterrupta a pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, fortalecendo o atendimento psicossocial no município e ampliando a capacidade da rede pública de responder às demandas de uma área cada vez mais estratégica para a saúde da população.