Ampliação do Caps III vai permitir funcionamento ininterrupto e ampliar a estrutura destinada ao atendimento em saúde mentalFoto: Divulgação
Macaé amplia Caps III para atendimento 24 horas e fortalece rede de saúde mental
Obra vai ampliar a capacidade da unidade, criar novos espaços de acolhimento e permitir assistência ininterrupta a pacientes com transtornos mentais
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Sana viverá fim de semana de grandes shows com Lenine e Pop 3
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