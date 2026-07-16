Programação gratuita reunirá artistas consagrados da música brasileira no distrito do Sana - Foto: Divulgação

Programação gratuita reunirá artistas consagrados da música brasileira no distrito do SanaFoto: Divulgação

Publicado 16/07/2026 11:30

Macaé - A serra de Macaé voltará a se transformar em um grande palco da cultura brasileira neste fim de semana. O distrito do Sana receberá milhares de visitantes para duas noites de música ao ar livre durante o Festival Sesc de Inverno 2026, que reunirá artistas de diferentes gerações em uma programação gratuita marcada pela diversidade de estilos e pela valorização dos espaços culturais do interior fluminense.

A expectativa é de que o evento impulsione o movimento em pousadas, restaurantes, bares e estabelecimentos comerciais da região, tradicionalmente procurada por turistas que buscam contato com a natureza e programação cultural durante o inverno.

A abertura da agenda musical acontecerá na sexta-feira, dia 17, quando o palco receberá a Pop 3, projeto que une três músicos reconhecidos nacionalmente e que ajudaram a construir a história do pop rock brasileiro. George Israel, Henrique Portugal e Charles Gavin dividirão o espetáculo em uma apresentação que revisita diferentes momentos da música nacional, reunindo canções que marcaram época e permanecem vivas na memória do público.

Já no sábado, dia 18, será a vez de Lenine assumir o palco do festival. Com uma trajetória consolidada dentro da Música Popular Brasileira, o artista levará ao Sana um espetáculo marcado por composições autorais e por uma identidade musical construída a partir da mistura entre ritmos brasileiros e sonoridades contemporâneas.

A programação começará antes dos shows principais. Nos dois dias, o DJ João Ferrari ficará responsável pela abertura da noite, preparando o público para as apresentações que terão início às 21h.

O Festival Sesc de Inverno chega à sua 24ª edição ocupando diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro com atividades gratuitas voltadas à música, teatro, dança, literatura, cinema, circo e artes visuais. A proposta é ampliar o acesso da população à produção artística e fortalecer o intercâmbio cultural entre municípios fluminenses.

Além da programação cultural, o evento representa um importante incentivo ao turismo regional. O Sana, conhecido por suas cachoeiras, trilhas e clima de montanha, costuma registrar aumento expressivo na circulação de visitantes durante o período do festival, movimentando a economia local e consolidando o distrito como um dos principais destinos turísticos de inverno do Norte Fluminense.

As apresentações acontecerão no Campo do Sana, com entrada gratuita para toda a população.

Programação

Sexta-feira – 17 de julho

19h – DJ João Ferrari

21h – Pop 3

Sábado – 18 de julho

19h – DJ João Ferrari

21h – Lenine