Programação gratuita reunirá artistas consagrados da música brasileira no distrito do SanaFoto: Divulgação
19h – DJ João Ferrari
21h – Pop 3
19h – DJ João Ferrari
21h – Lenine
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Programação gratuita reunirá artistas consagrados da música brasileira no distrito do SanaFoto: Divulgação
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