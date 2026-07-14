Obras de drenagem e urbanização seguem em ritmo acelerado para eliminar pontos de alagamento e melhorar a infraestrutura do Novo Horizonte - Foto: Reprodução

Obras de drenagem e urbanização seguem em ritmo acelerado para eliminar pontos de alagamento e melhorar a infraestrutura do Novo HorizonteFoto: Reprodução

Publicado 14/07/2026 14:05

Macaé - Infraestrutura, segurança e qualidade de vida começam a mudar a paisagem do Novo Horizonte. Um dos bairros que mais sofrem com alagamentos durante os períodos de chuva vive uma nova realidade com o avanço das obras de drenagem e urbanização executadas em Macaé. A intervenção, considerada uma das mais importantes para a região, pretende eliminar um problema histórico enfrentado por centenas de famílias e garantir mais tranquilidade para quem convive há anos com ruas alagadas e imóveis atingidos pela água.

Nesta semana, o prefeito Welberth Rezende esteve no bairro para acompanhar o andamento dos serviços e verificar a execução das obras. A visita teve como objetivo fiscalizar a qualidade dos trabalhos e acompanhar de perto uma intervenção que promete mudar definitivamente a rotina da comunidade.

O projeto contempla a implantação de redes de drenagem pluvial, abastecimento de água, coleta de esgoto, construção de calçadas, instalação de meios-fios e pavimentação das vias. O conjunto de melhorias busca preparar o bairro para suportar períodos de chuvas intensas, reduzindo os riscos de alagamentos e ampliando a mobilidade urbana.

Durante anos, moradores do Novo Horizonte conviveram com transtornos provocados pelas enchentes. Em diversos episódios de chuva forte, ruas ficaram intransitáveis e a água invadiu residências, causando prejuízos materiais e comprometendo a segurança das famílias.

Segundo Welberth Rezende, a intervenção representa mais do que uma obra de infraestrutura.

"Depois de anos de abandono, essa realidade, graças a Deus, está ficando para trás. As obras seguem avançando com rede de água, esgoto, drenagem, meio-fio e calçadas, do jeito que a população merece e esperou por muitos anos", afirmou.

O prefeito também destacou que os investimentos priorizam soluções permanentes para um problema antigo da comunidade.

"Não estamos apenas implantando pavimentação e drenagem. Estamos solucionando um problema histórico e levando mais dignidade para quem vive aqui. Muitas vezes, a infraestrutura mais importante é justamente aquela que não aparece, mas faz toda a diferença quando a chuva chega", completou.

Com o avanço das intervenções, a expectativa é que o Novo Horizonte deixe de figurar entre os bairros mais afetados pelos alagamentos em Macaé, oferecendo mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para os moradores.