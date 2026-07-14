Curso será realizado no IFF Campus Macaé e oferecerá formação técnica gratuita com bolsas e auxílio alimentação aos estudantes selecionados - Foto: Divulgação

Curso será realizado no IFF Campus Macaé e oferecerá formação técnica gratuita com bolsas e auxílio alimentação aos estudantes selecionadosFoto: Divulgação

Publicado 14/07/2026 14:05

Macaé - Oportunidade, qualificação e inclusão social caminharão lado a lado para quem deseja conquistar espaço no mercado de trabalho. Moradores de Macaé já poderão disputar uma das 35 vagas do curso Técnico em Planejamento e Controle da Produção, oferecido gratuitamente pelo Programa Autonomia e Renda Petrobras em parceria com o Instituto Federal Fluminense (IFF) Campus Macaé. Além da formação profissional, os estudantes selecionados receberão bolsas mensais e auxílio alimentação durante todo o período do curso, ampliando as condições para que permaneçam nos estudos e concluam a capacitação.

A iniciativa priorizará candidatos em situação de vulnerabilidade socioeconômica residentes em Macaé e reservará vagas para pessoas pretas, pardas e indígenas, pessoas com deficiência e quilombolas, reforçando o compromisso do programa com a inclusão e a democratização do acesso ao ensino técnico.

As inscrições serão gratuitas e permanecerão abertas até o dia 28 de julho, exclusivamente pela internet, no portal oficial do Programa Autonomia e Renda Petrobras. Para participar, será necessário ter 18 anos ou mais, Ensino Médio completo e ter cursado todo o Ensino Fundamental em escola pública. O edital completo, com todas as regras e o cronograma do processo seletivo, também estará disponível no endereço eletrônico do programa.

Um dos principais diferenciais da iniciativa será o suporte financeiro oferecido aos alunos. Cada estudante aprovado receberá bolsa mensal de R$ 660 durante toda a formação. Mulheres com filhos de até 11 anos terão direito a um benefício ampliado, no valor de R$ 858 mensais. Além disso, todos os participantes contarão com auxílio alimentação de R$ 300 por mês. Para garantir o recebimento integral dos benefícios, será exigida frequência mínima de 75% nas atividades.

A escolha dos candidatos ocorrerá por sorteio público, marcado para o dia 6 de agosto, com transmissão ao vivo pelo canal da Faifsul no YouTube. As aulas terão início previsto para 21 de setembro, no turno da tarde, de segunda a sexta-feira, nas instalações do IFF Campus Macaé.

Durante a formação, os estudantes desenvolverão competências voltadas às demandas atuais da indústria e da gestão da produção. O conteúdo programático abordará temas como Indústria 4.0, planejamento e programação da produção, controle de qualidade, sustentabilidade nos processos industriais, desenvolvimento de projetos, gestão organizacional e coordenação de equipes de trabalho, preparando profissionais para atuar em um mercado cada vez mais tecnológico e competitivo.

O Programa Autonomia e Renda Petrobras também disponibilizará outras opções de formação técnica no IFF, incluindo os cursos de Pintor Industrial, Eletrotécnica, Soldagem, Automação Industrial e Metalurgia, ampliando as possibilidades de qualificação para trabalhadores da região.

As inscrições e todas as informações sobre cursos, editais e oportunidades poderão ser consultadas no portal oficial do Programa Autonomia e Renda Petrobras.