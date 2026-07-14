Curso será realizado no IFF Campus Macaé e oferecerá formação técnica gratuita com bolsas e auxílio alimentação aos estudantes selecionadosFoto: Divulgação
Qualificação gratuita e bolsas colocam Macaé no mapa das grandes oportunidades
IFF abre 35 vagas para curso técnico em Planejamento e Controle da Produção pelo Programa Autonomia e Renda Petrobras, com auxílio financeiro que poderá chegar a R$ 858 por mês
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Macaé avança com obras no Novo Horizonte para acabar com alagamentos históricos
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Thiago Martins comandará o último show do Amanda em Casa na Copa
Projeto que reunirá milhares de pessoas durante a Copa do Mundo se despedirá do público no dia 19 de julho com muita música, samba, pagode e atrações especiais
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Instituição oferece vagas imediatas para Letras e Pedagogia, com seleção por nota do Enem ou experiência na área da educação e inscrições gratuitas pela internet
Sorriso Maroto promete transformar a Expo Macaé em um grande encontro de gerações embalado por sucessos do pagode
Grupo vencedor do Grammy Latino será a principal atração da segunda noite da festa, que também reunirá rodeio, leilão, julgamentos de animais, provas equestres e atividades para toda a família
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