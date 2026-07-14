Thiago Martins comandará a edição de encerramento do Amanda em Casa na Copa, em Macaé, no próximo dia 19 de julhoFoto: Júnior Guedes - Palmer Assessoria de Comunicação
O artista apresentará canções que marcaram sua carreira, entre elas "Não Rolou", "Mais Jovem, Mais Bela, Mais Linda" e "Aprecie a Vista". O público cantará junto, viverá momentos de emoção e acompanhará uma apresentação que combinará romantismo, samba, pagode e muita interação.
Idealizadora do projeto, Amanda Amado também subirá ao palco para apresentar um show que reunirá músicas autorais, clássicos do pagode e do samba. A cantora interpretará sucessos como "Caçando Motivo" e "Tua", seu lançamento mais recente, consolidando a proposta do evento de valorizar diferentes estilos e aproximar artistas e público em um mesmo espaço.
A programação contará ainda com apresentações dos DJs Tamy e Marvin, que conduzirão o clima de festa desde a abertura dos portões e manterão o público animado até o encerramento da noite.
A organização disponibilizará entrada gratuita para o setor Arena, ampliando o acesso da população ao evento. Menores de idade, a partir de 12 anos, poderão participar desde que estejam acompanhados por um responsável legal. Os demais setores permanecerão com ingressos disponíveis para venda antecipada pela plataforma Sympla.
SERVIÇO
Amanda em Casa na Copa – Edição de Encerramento
Data: 19 de julho
Horário: 13h
Local: Estacionamento do Shopping Plaza Macaé
Atrações: Thiago Martins, Amanda Amado, DJ Tamy e DJ Marvin
Entrada gratuita para o setor Arena
Ingressos para os demais setores disponíveis pela plataforma Sympla
Classificação: 18 anos
Menores acima de 12 anos entrarão acompanhados por responsável legal.
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