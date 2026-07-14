Thiago Martins comandará a edição de encerramento do Amanda em Casa na Copa, em Macaé, no próximo dia 19 de julho - Foto: Júnior Guedes - Palmer Assessoria de Comunicação

Thiago Martins comandará a edição de encerramento do Amanda em Casa na Copa, em Macaé, no próximo dia 19 de julhoFoto: Júnior Guedes - Palmer Assessoria de Comunicação

Publicado 14/07/2026 12:05 | Atualizado 14/07/2026 12:49

Programação também contará com a apresentação da cantora e compositora e ex the voice Amanda Amado Foto: Gabriel de Castro - Palmer Assessoria de Comunicação

Música, emoção, diversão e grandes encontros marcarão o último capítulo de um dos eventos mais prestigiados da temporada em Macaé. No próximo dia 19 de julho, o projeto Amanda em Casa na Copa encerrará sua programação com um grande espetáculo no estacionamento do Shopping Plaza Macaé, reunindo o cantor, compositor e ator Thiago Martins, que levará ao público um repertório repleto de sucessos e promete transformar a cidade em um grande palco de celebração.O artista apresentará canções que marcaram sua carreira, entre elas "Não Rolou", "Mais Jovem, Mais Bela, Mais Linda" e "Aprecie a Vista". O público cantará junto, viverá momentos de emoção e acompanhará uma apresentação que combinará romantismo, samba, pagode e muita interação.Idealizadora do projeto, Amanda Amado também subirá ao palco para apresentar um show que reunirá músicas autorais, clássicos do pagode e do samba. A cantora interpretará sucessos como "Caçando Motivo" e "Tua", seu lançamento mais recente, consolidando a proposta do evento de valorizar diferentes estilos e aproximar artistas e público em um mesmo espaço.A programação contará ainda com apresentações dos DJs Tamy e Marvin, que conduzirão o clima de festa desde a abertura dos portões e manterão o público animado até o encerramento da noite.Ao longo da temporada, o Amanda em Casa na Copa reunirá milhares de pessoas, receberá artistas nacionais e fortalecerá o calendário cultural de Macaé. O projeto se consolidará como uma das principais atrações realizadas durante o período da Copa, promovendo entretenimento, movimentando a economia local e oferecendo experiências que permanecerão na memória do público.A organização disponibilizará entrada gratuita para o setor Arena, ampliando o acesso da população ao evento. Menores de idade, a partir de 12 anos, poderão participar desde que estejam acompanhados por um responsável legal. Os demais setores permanecerão com ingressos disponíveis para venda antecipada pela plataforma Sympla.Amanda em Casa na Copa – Edição de EncerramentoData: 19 de julhoHorário: 13hLocal: Estacionamento do Shopping Plaza MacaéAtrações: Thiago Martins, Amanda Amado, DJ Tamy e DJ MarvinEntrada gratuita para o setor ArenaIngressos para os demais setores disponíveis pela plataforma SymplaClassificação: 18 anosMenores acima de 12 anos entrarão acompanhados por responsável legal.