Festival do Aipim movimentará Serra da Cruz com programação gratuita que une culinária regional, música e tradições do campo - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Festival do Aipim movimentará Serra da Cruz com programação gratuita que une culinária regional, música e tradições do campoFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 10/07/2026 13:34

Macaé - Uma tradição que atravessa gerações voltará a reunir moradores, produtores rurais e visitantes em um grande encontro de cultura e gastronomia. Entre sexta-feira (10) e domingo (12), o distrito de Serra da Cruz receberá a 18ª edição do Festival do Aipim, evento que transformará um dos principais produtos da agricultura local em símbolo de identidade, desenvolvimento econômico e celebração das raízes macaenses.

Mais do que uma festa, o encontro se consolidará como uma vitrine da produção rural e da culinária regional. Durante três dias, o público encontrará uma programação diversificada, com apresentações musicais, cavalgada, competições, gincanas, leilão, bingo, espaço infantil e uma ampla praça gastronômica preparada para valorizar receitas tradicionais e releituras criativas feitas a partir do aipim.

Quem visitar o festival poderá experimentar bolos, doces, salgados, pratos típicos e outras especialidades preparadas pelos expositores da comunidade, reforçando o protagonismo da agricultura familiar e incentivando a economia local.

Promovido pela Associação de Produtores Rurais e Moradores da Serra da Cruz (APRUSC), com apoio da Secretaria Municipal de Cultura, o evento integra oficialmente o calendário de festividades de Macaé e vem ampliando sua importância como atrativo turístico na região serrana do município.

A secretária municipal de Cultura, Waleska Freire, destaca que preservar iniciativas como essa significa proteger a história da cidade e criar oportunidades para quem vive da cultura e da produção rural.

"O Festival do Aipim representa um patrimônio cultural da nossa cidade. Quando valorizamos um produto que faz parte da história das famílias da região, fortalecemos também os agricultores, os artistas locais, os empreendedores e toda uma cadeia que mantém viva a identidade cultural de Macaé. É uma celebração das nossas origens e da força das comunidades do interior", afirmou.

A programação musical começará na sexta-feira, às 19h, com shows de Renata Freitas, Edson Batata e Piratas do Forró. No sábado, a tradicional cavalgada partirá de Córrego do Ouro ao meio-dia com destino à Serra da Cruz, marcando um dos momentos mais aguardados do evento. A chegada será comemorada com apresentações de Marquinhos do Forró, Banda Pegada Bruta, Érika Carvalho e Turma do Forró.

O encerramento, no domingo, ficará por conta dos shows de Felipe Ribeiro e Andrezinho do Forró, mantendo o clima festivo até o último dia da programação.

Além da gastronomia e da música, o festival reafirmará o papel das comunidades rurais na preservação das tradições populares, incentivando o turismo de experiência e aproximando visitantes da cultura do campo. A expectativa é que centenas de pessoas passem pelo distrito durante o fim de semana, impulsionando o comércio, fortalecendo a agricultura familiar e consolidando Serra da Cruz como um dos principais destinos das festas tradicionais de Macaé.

O evento conta ainda com apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento do Interior, da Emater-Rio e do Sindicato Rural de Macaé.