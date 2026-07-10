Domingo esportivo movimentará diferentes pontos de Macaé com corrida de rua e partida válida pelo Campeonato Estadual de Vôlei Feminino Sub-17 - Foto: Douglas Smmithy

Domingo esportivo movimentará diferentes pontos de Macaé com corrida de rua e partida válida pelo Campeonato Estadual de Vôlei Feminino Sub-17Foto: Douglas Smmithy

Publicado 10/07/2026 13:34

Macaé - O esporte vai tomar conta de Macaé neste domingo (12). Das primeiras horas da manhã até o início da tarde, atletas, famílias e torcedores terão motivos de sobra para ocupar os espaços esportivos da cidade. A programação reúne um grande evento de corrida de rua e caminhada, além de mais um importante compromisso da equipe V4 no Campeonato Estadual de Vôlei Feminino Sub-17, fortalecendo o calendário esportivo e incentivando a prática de atividades físicas em diferentes modalidades.

O primeiro movimento acontecerá ainda ao amanhecer, quando o Sambódromo, na Linha Verde, receberá o Desafio Energia Petrobras – Corrida de Rua e Caminhada. A expectativa é de um grande público entre corredores experientes, praticantes amadores e pessoas que escolheram a caminhada como forma de lazer e promoção da saúde.

As provas de cinco e dez quilômetros terão largada às 6h30. Já a caminhada de três quilômetros começará às 8h30, oferecendo uma alternativa voltada para quem busca qualidade de vida e bem-estar. As inscrições foram encerradas antecipadamente, demonstrando o interesse dos participantes pela programação.

Os atletas inscritos deverão retirar os kits oficiais na loja Centauro, no Shopping Plaza Macaé. A entrega acontecerá na sexta-feira (10), das 10h às 19h, e no sábado (11), das 10h às 18h.

Além da competição, o Desafio Energia Petrobras propõe incentivar hábitos saudáveis, estimular a convivência entre os participantes e ampliar o acesso da população às práticas esportivas. A iniciativa conta com apoio da Secretaria Municipal de Esportes.

Enquanto corredores ocupam a Linha Verde pela manhã, outra disputa importante colocará Macaé em evidência durante a tarde. Às 14h, o Ginásio Poliesportivo receberá o confronto entre a equipe V4 e o Fluminense, válido pela fase classificatória do Campeonato Estadual de Vôlei Feminino Sub-17.

A competição reúne 14 equipes divididas em grupos e apresenta um dos níveis técnicos mais elevados da categoria no estado. A equipe macaense integra o Grupo B, ao lado de tradicionais clubes como Fluminense, Vasco da Gama, Tijuca, Niterói, Maricá e Poveiros.

Depois de disputar três partidas, com uma vitória e duas derrotas, a V4 soma três pontos e ocupa atualmente a quinta colocação da chave. Diante da torcida, a equipe buscará um resultado positivo para ganhar posições na classificação e fortalecer a campanha rumo à próxima fase.

O apoio ao esporte de rendimento e às atividades voltadas para toda a população faz parte da estratégia de incentivo desenvolvida pela Secretaria Municipal de Esportes, que apoia tanto grandes eventos de participação popular quanto equipes que representam o município em competições estaduais.

Com modalidades diferentes, mas unidas pelo mesmo propósito, corrida, caminhada e voleibol prometem transformar o domingo em uma celebração do esporte, da saúde e da integração da comunidade macaense.