Festival Sesc de Inverno levará grandes atrações nacionais ao Sana, reunindo música, turismo e cultura em um dos cenários mais visitados da serra macaenseFoto: Ilustração
Lenine e Pop 3 vão transformar o Sana em palco da cultura brasileira durante o Festival Sesc de Inverno
Distrito serrano de Macaé receberá dois dias de programação gratuita com grandes nomes da música nacional, reforçando sua vocação como destino de turismo, natureza e arte
Serra da Cruz vai transformar o aipim em protagonista de três dias de cultura, música e sabores em Macaé
Festival chega à 18ª edição reunindo gastronomia, tradição rural, atrações musicais e atividades para toda a família em um dos eventos mais aguardados do calendário cultural do município
Aeroporto de Macaé bate novo recorde na aviação offshore e reforça posição como motor da economia do petróleo
Movimentação cresce no primeiro semestre, infraestrutura é ampliada e terminal consolida protagonismo logístico para a Bacia de Campos, principal polo produtor de petróleo do país
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Corrida, caminhada e duelo estadual de vôlei colocam Macaé no centro das atenções esportivas neste domingo
Desafio Energia Petrobras reunirá centenas de participantes na Linha Verde, enquanto a equipe V4 buscará reação no Campeonato Estadual Sub-17 Feminino diante do Fluminens
Tecnologia ajuda a capturar foragido da Justiça por tráfico durante patrulhamento no Centro de Macaé
Sistema de reconhecimento facial integrado às forças de segurança identificou homem com mandado de prisão em aberto, localizado minutos depois por agentes do Segurança Presente
Modelo de prevenção coloca Macaé no mapa da Defesa Civil e atrai visita técnica de especialistas de Maricá
Equipe formada por engenheiros, geólogos e meteorologistas conheceu programas, tecnologias e estratégias que transformaram o município em referência na gestão de riscos e proteção da população
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