Festival Sesc de Inverno levará grandes atrações nacionais ao Sana, reunindo música, turismo e cultura em um dos cenários mais visitados da serra macaense - Foto: Ilustração

Festival Sesc de Inverno levará grandes atrações nacionais ao Sana, reunindo música, turismo e cultura em um dos cenários mais visitados da serra macaenseFoto: Ilustração

Publicado 10/07/2026 13:34

Macaé - As montanhas, cachoeiras e paisagens do Sana ganharão uma trilha sonora especial nas próximas semanas. Entre os dias 17 e 18 de julho, o distrito serrano de Macaé será um dos principais palcos do Festival Sesc de Inverno 2026, evento que levará artistas consagrados da música brasileira para uma programação gratuita, capaz de atrair moradores, turistas e visitantes de diferentes regiões do estado.

A expectativa é de que o festival impulsione o movimento na economia local, beneficiando pousadas, restaurantes, bares, artesãos, comerciantes e empreendedores que encontram na temporada de inverno uma das épocas mais movimentadas do ano. A combinação entre natureza, clima ameno e atrações nacionais fortalece o Sana como um dos principais destinos turísticos da serra fluminense.

A abertura da programação musical acontecerá na sexta-feira, dia 17, quando o palco instalado no Campo do Sana receberá o projeto Pop 3. O espetáculo reúne três nomes que ajudaram a escrever importantes capítulos da história do rock brasileiro: George Israel, fundador do Kid Abelha; Henrique Portugal, tecladista do Skank; e Charles Gavin, ex-baterista dos Titãs. Antes do show principal, o público será recebido pelo DJ João Ferrari.

No sábado, dia 18, será a vez de Lenine subir ao palco. Dono de uma carreira marcada pela mistura entre ritmos brasileiros, poesia e inovação musical, o cantor promete apresentar sucessos que atravessaram gerações e transformaram sua trajetória em uma das mais respeitadas da música popular contemporânea. A noite também começará com apresentação do DJ João Ferrari.

Mais do que oferecer entretenimento, o Festival Sesc de Inverno reafirma o papel da cultura como ferramenta de desenvolvimento regional. A chegada de grandes artistas ao Sana amplia a visibilidade do distrito, incentiva o turismo de experiência e movimenta diversos setores da economia criativa, fortalecendo um território reconhecido pela preservação ambiental e pela intensa produção cultural.

Em 2026, o festival chega à sua 24ª edição celebrando também os 80 anos de atuação do Sesc. Com o conceito "Afluir", a programação propõe experiências que aproximam diferentes expressões artísticas e promovem encontros entre cultura, memória, território e identidade, transformando cada apresentação em uma oportunidade de conexão entre artistas e público.

Realizado em um dos cenários naturais mais emblemáticos de Macaé, o evento consolida o Sana como referência na realização de grandes festivais culturais ao ar livre, oferecendo acesso gratuito à arte e ampliando o calendário turístico do município durante o inverno.