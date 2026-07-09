Especialistas da Defesa Civil de Maricá acompanharam a apresentação dos programas e das estruturas que fazem de Macaé uma referência em prevenção de desastresFoto: Divulgação
Modelo de prevenção coloca Macaé no mapa da Defesa Civil e atrai visita técnica de especialistas de Maricá
Equipe formada por engenheiros, geólogos e meteorologistas conheceu programas, tecnologias e estratégias que transformaram o município em referência na gestão de riscos e proteção da população
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Serra da Cruz transforma tradição em festa e recebe três dias de celebração com o maior Festival do Aipim da região
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Transporte coletivo de Macaé entra em nova fase com participação popular e promessa de mudanças estruturais
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Milho movimenta R$ 6,8 milhões por ano e transforma Macaé na maior potência agrícola do Estado do Rio
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2ZDiniz desembarca em Macaé para comandar Fan Fest que une rap, pagode e entrada gratuita neste sábado
Evento no Shopping Plaza Macaé terá Amanda Amado, DJs e programação voltada ao público que busca música, lazer e diversão durante a Copa
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