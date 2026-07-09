Especialistas da Defesa Civil de Maricá acompanharam a apresentação dos programas e das estruturas que fazem de Macaé uma referência em prevenção de desastres - Foto: Divulgação

Especialistas da Defesa Civil de Maricá acompanharam a apresentação dos programas e das estruturas que fazem de Macaé uma referência em prevenção de desastresFoto: Divulgação

Publicado 09/07/2026 13:52

Macaé - Quando o assunto é prevenção de desastres, planejamento e resposta rápida a situações de emergência, Macaé tem despertado a atenção de outros municípios fluminenses. O reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela Defesa Civil motivou a visita técnica de uma equipe da Prefeitura de Maricá, que esteve na cidade para conhecer de perto os projetos, tecnologias e metodologias adotados na gestão de riscos.

A comitiva reuniu profissionais de diferentes áreas, entre eles engenheiros, geólogos e meteorologistas, que participaram de uma programação voltada à troca de conhecimentos e ao compartilhamento de experiências sobre monitoramento climático, prevenção de desastres e proteção das comunidades mais vulneráveis.

Ao longo da visita, os especialistas conheceram o funcionamento do Centro de Monitoramento e Operações, estrutura responsável pelo acompanhamento permanente das condições meteorológicas e pela emissão de alertas preventivos. O sistema permite respostas rápidas diante da possibilidade de chuvas intensas, ventos fortes e outras ocorrências capazes de provocar impactos na cidade.

Outro destaque da programação foi o Macaé Resiliente, iniciativa desenvolvida junto às escolas municipais para estimular a cultura da prevenção entre crianças e adolescentes. O programa leva orientações sobre redução de riscos, preparação para situações de emergência e construção de comunidades mais seguras, envolvendo estudantes, educadores e famílias.

A equipe visitante também recebeu informações sobre uma das ações urbanísticas mais importantes conduzidas pelo município nos últimos anos: a desocupação planejada da região da Fronteira. A operação, baseada em estudos técnicos e soluções de engenharia, retirou mais de 210 famílias de áreas consideradas de alto risco, garantindo moradias mais seguras e reduzindo a exposição da população a possíveis desastres naturais.

Segundo a Defesa Civil de Macaé, o intercâmbio entre os municípios fortalece a integração entre as equipes técnicas e amplia a disseminação de boas práticas adotadas na gestão de riscos em todo o estado.

O secretário municipal de Defesa Civil, Joseferson de Jesus, destacou que o interesse de outros municípios demonstra o amadurecimento das políticas públicas implementadas em Macaé.

"Receber uma equipe técnica de outro município para apresentar nosso trabalho mostra que as ações desenvolvidas aqui têm alcançado resultados concretos. Compartilhar conhecimento é uma forma de fortalecer a Defesa Civil em todo o estado, permitindo que experiências bem-sucedidas possam ser adaptadas e beneficiar cada vez mais pessoas", afirmou.

A visita foi encerrada com debates sobre estratégias de prevenção, planejamento operacional e integração entre diferentes órgãos públicos. A expectativa é que a troca de experiências contribua para o aperfeiçoamento das ações desenvolvidas em ambos os municípios, ampliando a capacidade de resposta diante de eventos climáticos extremos e fortalecendo a cultura da prevenção.