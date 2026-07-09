Moradores acompanharam a apresentação dos estudos que servirão de base para o novo modelo do transporte coletivo de Macaé - Foto: Bruno Campos

Moradores acompanharam a apresentação dos estudos que servirão de base para o novo modelo do transporte coletivo de MacaéFoto: Bruno Campos

Publicado 09/07/2026 13:49

Macaé - Mobilidade urbana eficiente começa com planejamento e diálogo. Foi com essa proposta que Macaé deu mais um passo na construção do novo sistema de transporte coletivo durante audiência pública realizada na Câmara Municipal. O encontro reuniu representantes do poder público, técnicos, especialistas e moradores para discutir as mudanças que deverão nortear a próxima concessão do serviço de ônibus na cidade.

Durante a apresentação, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana tornou públicos os primeiros resultados dos estudos técnicos desenvolvidos para diagnosticar o funcionamento atual da rede de transporte. As informações servirão de base para a elaboração do edital de licitação que escolherá a futura operadora do sistema.

Entre os dados apresentados estão levantamentos sobre o perfil dos passageiros, os bairros com maior demanda, os deslocamentos mais frequentes e os corredores considerados estratégicos para receber reforço na operação. O estudo também identificou pontos que precisam de readequação para tornar o serviço mais eficiente e compatível com o crescimento urbano do município.

A urbanista Renata Machado, integrante da equipe técnica responsável pelo planejamento, explicou que o objetivo é construir um sistema mais moderno e alinhado às necessidades da população.

"Os levantamentos mostram como os usuários utilizam o transporte diariamente e indicam quais regiões concentram maior fluxo de passageiros. A proposta prevê horários mais confiáveis, revisão de linhas, ampliação da fiscalização e um aumento aproximado de 30% na oferta de viagens e da quilometragem percorrida, além do fortalecimento do atendimento noturno e nos finais de semana", afirmou.

Além da apresentação técnica, a audiência abriu espaço para que moradores apresentassem sugestões, críticas e apontamentos sobre o funcionamento atual do transporte coletivo. Todas as contribuições passarão por análise antes da conclusão dos estudos.

Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, o diagnóstico também incorporou informações coletadas em consulta pública realizada anteriormente, que contou com a participação de 1.188 pessoas. O material reunido ajudará a definir prioridades e orientar as mudanças previstas para o novo sistema.

O secretário de Mobilidade Urbana, Jayme Muniz, ressaltou que a participação da sociedade é considerada uma das etapas mais importantes do processo.

"Estamos construindo um projeto que precisa refletir a realidade de quem utiliza o transporte todos os dias. A audiência pública fortalece a transparência e permite que a população participe diretamente da elaboração de um sistema mais eficiente, moderno e preparado para atender o crescimento de Macaé", destacou.

Com a conclusão desta etapa, a equipe técnica iniciará a consolidação das informações apresentadas, juntamente com as contribuições recebidas durante a audiência. O material servirá como referência para a elaboração da versão final do edital que definirá o novo modelo de transporte coletivo urbano da cidade.