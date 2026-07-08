Prefeitura de Macaé confirma entrega do novo Terminal do Parque de Tubos ainda em 2026Foto: Reprodução
Macaé acelera modernização do transporte e confirma entrega do novo Terminal Parque de Tubos ainda este ano
Obra entra na fase final de execução, enquanto município anuncia intervenções no Terminal Central e prepara o início da construção do terminal do Lagomar
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Música, rodeio e tradição: Expo 2026 vai transformar Macaé em um grande palco de entretenimento
Evento que celebra os 213 anos do município reúne atrações musicais, exposição de animais, negócios rurais e programação voltada para toda a família no Parque de Exposições
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