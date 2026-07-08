Prefeitura de Macaé confirma entrega do novo Terminal do Parque de Tubos ainda em 2026 - Foto: Reprodução

Prefeitura de Macaé confirma entrega do novo Terminal do Parque de Tubos ainda em 2026Foto: Reprodução

Publicado 08/07/2026 10:51

Macaé - Quem utiliza diariamente o transporte coletivo em Macaé deve perceber mudanças importantes nos próximos meses. A Prefeitura confirmou que o novo Terminal Parque de Tubos será concluído e entregue à população ainda este ano, encerrando um período em que milhares de passageiros convivem com uma estrutura provisória instalada para manter o funcionamento do serviço.

O anúncio foi feito pelo prefeito Welberth Rezende e pelo secretário municipal de Mobilidade Urbana, Jayme Muniz, durante uma atualização sobre o andamento das principais obras voltadas ao sistema de transporte público do município.

Considerado um dos pontos de maior circulação de trabalhadores, principalmente daqueles que atuam no setor offshore e industrial, o Terminal Parque de Tubos foi projetado para oferecer uma estrutura mais ampla, segura e compatível com a atual demanda de passageiros.

Segundo a administração municipal, a obra está na reta final. A equipe técnica aguarda apenas a conclusão da instalação da cobertura metálica para iniciar os serviços de acabamento, etapa que antecede a entrega definitiva do equipamento.

De acordo com Jayme Muniz, o cronograma segue dentro da previsão estabelecida pelo município.

"O terminal será entregue ainda este ano. Estamos finalizando a parte estrutural para avançarmos com os acabamentos e concluir a obra", explicou o secretário.

Além da conclusão do novo terminal, a Prefeitura informou que o Terminal Central também passará por intervenções. A proposta é revisar aspectos do projeto original para promover melhorias na funcionalidade do espaço e oferecer mais conforto aos usuários do transporte coletivo.

As mudanças, segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, serão realizadas a partir de ajustes técnicos identificados após o funcionamento da estrutura.

Outro investimento previsto está voltado para o Lagomar. A expectativa da administração municipal é iniciar, ainda em 2026, as obras do futuro terminal do bairro, considerado uma das principais demandas da região devido ao crescimento populacional e ao aumento da utilização do transporte público.

Com os três projetos, a Prefeitura pretende ampliar a capacidade da rede de terminais urbanos, melhorar a integração entre as linhas de ônibus e oferecer uma infraestrutura mais moderna para quem depende diariamente do transporte coletivo em Macaé.