Moradores do Sana poderão acessar serviços ambientais e apresentar demandas diretamente à equipe técnica da Secretaria - Foto: Ilustração

Moradores do Sana poderão acessar serviços ambientais e apresentar demandas diretamente à equipe técnica da SecretariaFoto: Ilustração

Publicado 08/07/2026 10:39

Macaé - A aproximação entre o poder público e quem vive na Região Serrana de Macaé ganha mais um capítulo nesta quarta-feira (8), quando o distrito do Sana recebe a segunda edição do projeto "Semas + Perto". A iniciativa leva equipes da Secretaria Municipal de Ambiente, Sustentabilidade e Clima para atender moradores presencialmente, reduzindo a necessidade de deslocamentos até a área urbana e ampliando o diálogo sobre questões ambientais.

Durante o atendimento, que acontece das 10h às 15h no Centro Administrativo da Área de Proteção Ambiental do Sana (Sanapa), os participantes poderão esclarecer dúvidas, solicitar orientações técnicas, acompanhar processos ligados ao meio ambiente e apresentar sugestões relacionadas à preservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável da região.

A proposta do projeto é descentralizar os serviços da secretaria, tornando o acesso às informações ambientais mais simples e próximo da comunidade. Com o lema "A gestão ambiental cada vez mais próxima de você", a ação busca fortalecer o relacionamento entre moradores, produtores rurais, empreendedores e os órgãos responsáveis pela gestão ambiental do município.

Além dos atendimentos técnicos, a programação inclui atividades voltadas às crianças da Região Serrana. Em parceria com o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da Serra e a Guarda Ambiental, serão promovidas ações de educação ambiental com brincadeiras educativas, dinâmicas e momentos de integração que estimulam, desde cedo, a consciência sobre a preservação da natureza.

Ao final das atividades, as crianças participarão de um piquenique organizado pelas equipes envolvidas na ação.

A Secretaria de Ambiente destaca que a iniciativa faz parte de uma estratégia de aproximação com as comunidades, levando os serviços públicos para mais perto dos cidadãos e ampliando a participação popular na construção das políticas ambientais do município.