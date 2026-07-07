Ato em Macaé reunirá dirigentes sindicais e trabalhadores em defesa da liberdade sindical e dos direitos dos prestadores de serviços - Foto: Ilustração

Ato em Macaé reunirá dirigentes sindicais e trabalhadores em defesa da liberdade sindical e dos direitos dos prestadores de serviçosFoto: Ilustração

Publicado 07/07/2026 08:53

Macaé - Os trabalhadores terceirizados que atuam no Sistema Petrobras estarão no centro de uma mobilização marcada para esta terça-feira (7), em Macaé. Convocado pelo Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF), o ato pretende chamar a atenção para denúncias de violações aos direitos sindicais e reforçar a defesa da liberdade de organização da categoria.

A concentração acontecerá às 7h, em frente à Igrejinha, na Base de Imboassica, conhecida como Parque de Tubos. A manifestação integra o Dia Nacional de Luta pelos Direitos Sindicais dos Trabalhadores e Trabalhadoras Prestadores de Serviços, organizado pela Federação Única dos Petroleiros (FUP).

Segundo o Sindipetro-NF, o movimento foi motivado pelo aumento de relatos de práticas consideradas antissindicais em empresas terceirizadas e pelos episódios registrados durante a greve dos trabalhadores da construção e montagem da Refinaria de Paulínia, em São Paulo. Na ocasião, houve confrontos que, de acordo com a entidade, deixaram trabalhadores gravemente feridos.

Durante a mobilização, dirigentes sindicais farão a leitura do Manifesto dos Petroleiros e Petroleiras do Norte Fluminense. O documento reafirma o compromisso da categoria com a liberdade sindical, condena episódios de perseguição, intimidação e violência contra trabalhadores e representantes sindicais e cobra o cumprimento dos direitos garantidos pela Constituição Federal.

Para a entidade, assegurar que trabalhadores possam se organizar e defender seus interesses sem sofrer represálias é um princípio fundamental das relações de trabalho. O sindicato também sustenta que qualquer forma de violência ou restrição à atuação sindical representa um retrocesso nas garantias conquistadas pelos trabalhadores.

O ato será aberto ao acompanhamento da imprensa e deve reunir dirigentes, petroleiros e prestadores de serviços que atuam nas operações ligadas à indústria do petróleo na região.