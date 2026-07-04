Programa leva tecnologia reprodutiva ao campo e fortalece a pecuária com assistência técnica gratuita aos produtores rurais - Foto: Divulgação

Programa leva tecnologia reprodutiva ao campo e fortalece a pecuária com assistência técnica gratuita aos produtores ruraisFoto: Divulgação

Publicado 04/07/2026 16:55

Macaé - A transformação da pecuária de Macaé já pode ser medida em números. Em menos de um ano de funcionamento, o programa Macaé Reproduza+ ultrapassou a marca de 6 mil vacas inseminadas, levando tecnologia, assistência especializada e melhoramento genético diretamente às propriedades rurais. A iniciativa tem mudado a rotina de pequenos e médios produtores ao oferecer, sem custos, um serviço que normalmente exige alto investimento.

Nesta semana, uma nova etapa foi realizada na Fazenda Vitória, em Córrego do Ouro, onde outras 150 matrizes receberam o procedimento de Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF). O projeto prevê a avaliação de aproximadamente 21,4 mil animais até o início do próximo ano, ampliando o alcance da ação em diferentes regiões do município.

A proposta vai muito além da inseminação. Antes de cada procedimento, os animais passam por exames clínicos e avaliação reprodutiva para verificar se estão aptos a receber o protocolo. Após a inseminação, o rebanho continua sendo acompanhado por uma equipe técnica, que monitora a evolução da gestação e orienta os produtores sobre manejo, alimentação e sanidade animal.

Programa leva tecnologia reprodutiva ao campo e fortalece a pecuária com assistência técnica gratuita aos produtores rurais Foto: Divulgação O melhoramento genético utiliza sêmen de reprodutores selecionados da Nova Zelândia, além de material genético de animais Nelore e outras raças de destaque no país. A escolha leva em consideração o perfil de cada propriedade e o objetivo produtivo do criador, seja para ampliar a produção leiteira ou fortalecer a pecuária de corte.

Segundo estimativas da Secretaria Municipal de Agroeconomia, o uso da tecnologia pode elevar em mais de 25% a produção de leite durante o ciclo produtivo, além de formar um rebanho mais resistente, produtivo e adaptado às necessidades do campo.

O secretário municipal de Agroeconomia, Carlos Paes, destaca que o programa representa um novo modelo de incentivo ao produtor rural.

"Não estamos levando apenas inseminação artificial. Estamos levando conhecimento, acompanhamento técnico e planejamento para que o produtor tenha condições de crescer com segurança. O programa nos permite conhecer a realidade de cada propriedade e desenvolver políticas públicas muito mais eficientes para o setor agropecuário", afirmou.

Carlos Paes ressalta ainda que o investimento terá reflexos permanentes na economia rural.

"O ganho genético permanece nas futuras gerações do rebanho. Isso significa mais produtividade, mais competitividade e maior rentabilidade para quem vive da atividade agropecuária. É um investimento que fortalece toda a cadeia produtiva de Macaé", acrescentou.

O técnico agrícola Matheus Michel Abílio explica que o protocolo segue critérios rigorosos para aumentar as chances de prenhez.

"Cada vaca é avaliada individualmente. Quando necessário, o procedimento pode ser repetido para garantir melhores índices reprodutivos. Todo o processo é acompanhado pela equipe técnica, oferecendo mais segurança ao produtor", explicou.

O médico veterinário Rafael Rossi Rohlfs lembra que a Inseminação Artificial em Tempo Fixo proporciona resultados superiores aos métodos convencionais.

"A técnica sincroniza o ciclo reprodutivo do animal e permite que a inseminação aconteça exatamente no período mais favorável à fecundação. Isso aumenta a eficiência do processo e melhora significativamente os resultados da reprodução", destacou.

Atualmente, cerca de 800 produtores rurais estão cadastrados na Secretaria Municipal de Agroeconomia e podem participar do programa. A adesão garante acesso gratuito à assistência técnica e ao acompanhamento contínuo das equipes, consolidando o Macaé Reproduza+ como uma das principais políticas públicas voltadas ao fortalecimento da agropecuária fluminense.