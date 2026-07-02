Processo seletivo do Colégio de Aplicação de Macaé oferece 100 vagas gratuitas para a 1ª série do Ensino Médio - Foto: Douglas Smmithy

Processo seletivo do Colégio de Aplicação de Macaé oferece 100 vagas gratuitas para a 1ª série do Ensino MédioFoto: Douglas Smmithy

Publicado 02/07/2026 13:39 | Atualizado 02/07/2026 13:41

Macaé - Estudantes que desejam conquistar uma vaga no Colégio de Aplicação (CAp) de Macaé ainda têm tempo para participar do Processo Seletivo 2026. A instituição está oferecendo 100 vagas para a 1ª série do Ensino Médio, e as inscrições gratuitas permanecem abertas até o dia 15 de julho, exclusivamente pela internet.

Vinculado à Secretaria Executiva de Ensino Superior, o CAp é reconhecido pela qualidade do ensino e figura entre as instituições públicas mais concorridas do município. As regras da seleção estão previstas no Edital nº 003/2026, disponível no portal oficial da Prefeitura de Macaé.

O processo seletivo é destinado a estudantes que estejam cursando o 9º ano do Ensino Fundamental em 2026, desde que sejam aprovados sem dependência, ou que tenham concluído essa etapa em 2025.

Para participar, o candidato deve possuir CPF próprio e endereço eletrônico válido, utilizado durante todas as etapas da seleção. As inscrições serão aceitas apenas pelo sistema online, não sendo permitidos cadastros por telefone ou e-mail.

Antes de concluir a inscrição, a orientação é que os candidatos leiam atentamente o edital para conferir os documentos obrigatórios, os critérios de participação e o cronograma completo.

Entre os documentos exigidos estão a Declaração Escolar, conforme modelo disponível no edital, e o Histórico Escolar para quem concluiu o Ensino Fundamental em 2025. Candidatos às vagas reservadas para pessoas com deficiência deverão apresentar laudo médico atualizado. Já os concorrentes às vagas destinadas à população negra precisam anexar autodeclaração étnico-racial acompanhada de fotografia 3x4.

Todos os documentos devem ser enviados em formato PDF, com tamanho máximo de 5 MB por arquivo, mantendo boa qualidade de leitura e incluindo frente e verso quando necessário.

Caso seja necessário corrigir informações pessoais após a inscrição, exceto CPF e nome, o candidato poderá atualizar os dados diretamente na área do inscrito dentro do prazo estabelecido no edital.

A seleção será composta por uma prova objetiva, com questões de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia, além de uma redação. A aplicação da avaliação está prevista para 18 de outubro de 2026, das 8h às 12h, e o resultado final deverá ser divulgado em 15 de dezembro de 2026.

Os candidatos que precisarem de orientações durante o período de inscrições poderão solicitar atendimento pelo e-mail capatendimentoaocandidato@macae.rj.gov.br, informando CPF, nome completo, telefone e a descrição da solicitação.

