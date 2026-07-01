Debate na Câmara destacou o andamento da pavimentação da Bicuda Pequena e cobrou investimentos nas rodovias estaduais que atendem o interior de Macaé - Foto: Reprodução

Debate na Câmara destacou o andamento da pavimentação da Bicuda Pequena e cobrou investimentos nas rodovias estaduais que atendem o interior de MacaéFoto: Reprodução

Publicado 01/07/2026 11:57

Macaé - A infraestrutura da região serrana de Macaé voltou ao centro das discussões na Câmara Municipal. Durante a sessão ordinária de terça-feira (30), vereadores defenderam investimentos para o interior do município, cobraram melhorias nas rodovias estaduais e atualizaram o andamento do projeto de pavimentação da Bicuda Pequena, considerado uma das principais demandas das comunidades rurais.

Ao abrir o debate, o vereador Tico Jardim informou que acompanha junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura a execução do projeto que prevê a pavimentação de aproximadamente dez quilômetros de vias na região. Segundo o parlamentar, os recursos destinados à obra ultrapassam R$ 3 milhões, provenientes de emendas impositivas apresentadas por seu mandato.

De acordo com o vereador, a intervenção beneficiará moradores das localidades de Bicuda, Serra Escura, Duas Barras e Bicuda Pequena, substituindo trechos de estrada de terra por pavimentação e oferecendo melhores condições de mobilidade para quem vive e trabalha no interior do município.

Durante o pronunciamento, Tico Jardim também voltou a chamar atenção para a situação das rodovias estaduais que cruzam a região serrana. Segundo ele, embora a responsabilidade pela manutenção dessas vias seja do Governo do Estado, a Prefeitura de Macaé tem atuado em alguns pontos para minimizar os impactos enfrentados pelos moradores.

Como exemplo, o vereador citou a estrada que liga o distrito do Frade à localidade de Tapera, em Trajano de Moraes. Conforme relatou, o trecho apresenta buracos, problemas estruturais e uma ponte interditada há mais de um ano, dificultando o deslocamento de moradores, produtores rurais e motoristas que utilizam a via diariamente.

O tema também foi abordado pelo vereador Ricardo Salgado. Durante a sessão, ele afirmou que a aproximação do período eleitoral deve ampliar o debate sobre investimentos estaduais na região e defendeu que futuros representantes do Legislativo estadual e federal assumam compromissos voltados à melhoria da infraestrutura do Norte Fluminense.

Segundo o parlamentar, Macaé possui capacidade administrativa para executar investimentos municipais, mas destacou que obras e intervenções em rodovias estaduais dependem da atuação do Governo do Estado. Para ele, a recuperação dessas estradas é fundamental para fortalecer a mobilidade, garantir mais segurança aos usuários e estimular o desenvolvimento das comunidades do interior.

As manifestações ocorreram durante o expediente da sessão e reforçaram a cobrança por investimentos em infraestrutura, especialmente nas áreas rurais, onde moradores aguardam melhorias históricas na malha viária.