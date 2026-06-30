Suel levou o público ao delírio em Macaé durante show que marcou a classificação da Seleção Brasileira e lotou a FanFest. - Foto: Gabriel de Castro - Palmer Assessoria de Comunicação

Suel levou o público ao delírio em Macaé durante show que marcou a classificação da Seleção Brasileira e lotou a FanFest.Foto: Gabriel de Castro - Palmer Assessoria de Comunicação

Publicado 30/06/2026 11:32 | Atualizado 30/06/2026 15:37

Suel levou o público ao delírio em Macaé durante show que marcou a classificação da Seleção Brasileira e lotou a FanFest. Foto: Gabriel de Castro - Palmer Assessoria de Comunicação

A classificação da Seleção Brasileira para as oitavas de final da Copa do Mundo ganhou uma comemoração à altura em Macaé. Embalada pela vitória sobre o Japão, a torcida lotou o Amanda em Casa na Copa – FanFest na noite desta segunda-feira (29), em um evento que registrou público recorde e precisou fechar os portões após atingir a capacidade máxima de público.O grande responsável por manter o clima de festa foi o cantor Suel. Um dos principais nomes do pagode nacional, o artista transformou o espaço em um grande coral ao interpretar sucessos que marcaram sua carreira. Canções como "Amor de Amante", "Me Assume ou Me Esquece", "Ideias do Amor" e "Vitamina C" foram acompanhadas do início ao fim pelos fãs, que cantaram cada verso em uma apresentação marcada pela sintonia entre palco e plateia.Antes da atração principal, a cantora Amanda Amado abriu a programação com um repertório que reuniu músicas autorais e clássicos do samba e do pagode. A anfitriã da FanFest protagonizou um dos momentos mais emocionantes da noite ao retornar ao palco, a convite de Suel, para interpretar a canção "Viver Sem Ti", recebendo forte aplauso do público.Visivelmente emocionada, Amanda destacou a importância do encontro com um dos artistas que considera referência em sua trajetória."Receber o Suel no Amanda em Casa na Copa é a realização de um sonho. Sou muito fã do trabalho dele, as músicas fazem parte da minha rotina e da minha família. Dividir o palco com um artista que sempre admirei foi um momento inesquecível", afirmou.Suel também ressaltou a atmosfera criada pela classificação da Seleção Brasileira, destacando que o resultado dentro de campo tornou a apresentação ainda mais especial."Cada show tem uma energia própria, mas cantar depois de uma vitória do Brasil, vendo todo mundo comemorando junto, deixa o clima ainda mais bonito. Foi uma noite que vai ficar marcada na memória", disse o cantor.Com estrutura preparada para reunir música, transmissão da partida, gastronomia e entretenimento, o Amanda em Casa na Copa consolidou-se como um dos principais pontos de encontro dos torcedores durante o Mundial e encerrou mais uma edição em clima de celebração, confirmando o sucesso da proposta de unir futebol e cultura popular em um único espaço.