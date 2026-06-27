Equipes da Defesa Civil e de outras secretarias avançaram com novas demolições na Fronteira para reduzir riscos provocados pela erosão costeiraFoto: Divulgação
Avanço da Retração Planejada acelera demolições e amplia proteção às famílias da Fronteira em Macaé
Estudos técnicos orientam retirada de imóveis em áreas de risco e mais de 210 famílias já foram realocadas pelo município
CEMEAES celebra 27 anos de inclusão e transforma vidas de estudantes com atendimento especializado em Macaé
Evento reuniu famílias, educadores e alunos para celebrar a trajetória de uma instituição que se tornou referência na Educação Especial do município
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Macaé estreia no circuito do Jungle Fight e recebe maior evento de MMA da América Latina com disputa de cinturão e atleta da casa
Ginásio Maurício Soares Bittencourt será palco da 152ª edição do Jungle Fight, que terá entrada solidária, transmissão nacional e expectativa de arquibancadas lotadas
Suel é a atração da próxima edição do "Amanda em Casa na Copa", em Macaé
Além dos shows, o público poderá acompanhar a transmissão da partida do Brasil em telões de alta definição
Programa de estágio da Foresea oferece oportunidades no Rio e em Macaé
Empresa do setor offshore oferece oportunidades para universitários de diferentes áreas e aposta na formação de profissionais para atender à demanda crescente da indústria de energia
Macaé transformará espaços culturais em grandes arraiais e levará tradição junina da serra ao Sana durante três semanas de festa
Circuito gratuito reunirá música, quadrilhas, apresentações artísticas, gastronomia típica e atividades comunitárias em Glicério, Centro, Fronteira e Sana
Talento formado em Macaé levará ao palco espetáculo inspirado em Jurubatiba e com inclusão em destaque
Peça dirigida pela macaense Viviane Santos terá sessão gratuita no Teatro Firjan Sesi e reunirá artistas formados pela Escola Municipal de Artes em uma montagem que une cultura, acessibilidade e preservação ambiental
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