Equipes da Defesa Civil e de outras secretarias avançaram com novas demolições na Fronteira para reduzir riscos provocados pela erosão costeira - Foto: Divulgação

Equipes da Defesa Civil e de outras secretarias avançaram com novas demolições na Fronteira para reduzir riscos provocados pela erosão costeiraFoto: Divulgação

Publicado 27/06/2026 16:26

Por Douglas Smmithy

Macaé - A estratégia adotada para enfrentar os efeitos da erosão costeira segue avançando em Macaé. Equipes da Defesa Civil retornaram ao bairro Fronteira nesta sexta-feira (26) para realizar novas demolições de imóveis localizados em áreas consideradas de alto risco, dando continuidade ao programa de Retração Planejada, desenvolvido com base em estudos técnicos realizados pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

A ação integra um trabalho conjunto entre diferentes setores da administração municipal. Além da Defesa Civil, equipes das secretarias de Infraestrutura, Serviços Públicos e Habitação atuam de forma coordenada para garantir que todas as etapas ocorram com segurança e dentro do planejamento estabelecido.

Historicamente castigada pelo avanço do mar e pelas constantes ressacas, a região da Fronteira é considerada uma das áreas mais vulneráveis do município. A retirada das construções faz parte de uma medida preventiva que busca preservar vidas e reduzir os impactos provocados pela erosão da faixa costeira.

Segundo o secretário de Defesa Civil, Joseferson de Jesus Florêncio, o objetivo principal é impedir que famílias permaneçam expostas ao risco.

"Essa é uma área que há décadas sofre com a erosão costeira. As demolições são uma medida necessária para afastar as moradias das áreas de maior perigo e garantir a segurança da população", afirmou.

O município informa que mais de 210 famílias já foram retiradas das áreas de risco. Os moradores receberam apoio por meio dos programas de compra assistida de imóveis ou aluguel emergencial, alternativas adotadas para assegurar moradia durante o processo de reorganização urbana.

De acordo com a Defesa Civil, o cronograma continuará sendo executado conforme o planejamento técnico, independentemente da ocorrência de eventos climáticos extremos. A proposta é consolidar uma política permanente de prevenção, reduzindo riscos futuros e oferecendo melhores condições de segurança para quem vive na região.

A Retração Planejada é considerada uma das principais ações de adaptação às mudanças provocadas pelo avanço do mar em Macaé, aliando estudos científicos, planejamento urbano e proteção social para enfrentar um problema histórico que afeta a costa do município.