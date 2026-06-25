Programa de Estágio Foresea 2026 oferece vagas para estudantes que desejam iniciar carreira na indústria offshore - Foto: Ilustração

Programa de Estágio Foresea 2026 oferece vagas para estudantes que desejam iniciar carreira na indústria offshoreFoto: Ilustração

Publicado 25/06/2026 10:05

Macaé - A busca por uma oportunidade de ingresso no mercado de trabalho ganhará um novo capítulo para estudantes universitários do Rio de Janeiro e de Macaé. A Foresea, uma das principais empresas de perfuração offshore em atuação no país, anunciou a abertura das inscrições para o Programa de Estágio 2026, que disponibilizará 16 vagas voltadas à formação de novos talentos para o setor de energia.

As inscrições começaram na terça-feira, dia 23, e permanecerão abertas até 6 de julho. O processo seletivo é destinado a estudantes de ensino superior que desejam adquirir experiência prática em uma das áreas mais estratégicas da economia brasileira.

As oportunidades contemplam cursos como Administração, Psicologia, Ciências Contábeis, Direito, Comunicação Social, Engenharia, Tecnologia da Informação, Gestão Ambiental e áreas correlatas. Os selecionados atuarão em unidades da empresa localizadas na capital fluminense e em Macaé, cidade reconhecida nacionalmente como um dos principais polos da indústria de petróleo e gás.

Além da experiência profissional, o programa oferecerá acompanhamento de equipes especializadas e participação em projetos ligados à operação e à gestão corporativa da companhia. A proposta é aproximar estudantes da rotina de uma indústria em constante transformação, marcada por inovação tecnológica e desafios de alta complexidade.

A empresa também reforçou seu compromisso com a diversidade, incentivando a participação de candidatos com diferentes trajetórias, perfis e experiências acadêmicas.

Os estudantes aprovados terão acesso a benefícios como bolsa-auxílio, vale-alimentação, vale-refeição, plano de saúde, plano odontológico e programas voltados ao bem-estar.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo portal de carreiras da companhia.