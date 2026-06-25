Programa de Estágio Foresea 2026 oferece vagas para estudantes que desejam iniciar carreira na indústria offshoreFoto: Ilustração
Programa de estágio da Foresea oferece oportunidades no Rio e em Macaé
Empresa do setor offshore oferece oportunidades para universitários de diferentes áreas e aposta na formação de profissionais para atender à demanda crescente da indústria de energia
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Macaé transformará espaços culturais em grandes arraiais e levará tradição junina da serra ao Sana durante três semanas de festa
Circuito gratuito reunirá música, quadrilhas, apresentações artísticas, gastronomia típica e atividades comunitárias em Glicério, Centro, Fronteira e Sana
Talento formado em Macaé levará ao palco espetáculo inspirado em Jurubatiba e com inclusão em destaque
Peça dirigida pela macaense Viviane Santos terá sessão gratuita no Teatro Firjan Sesi e reunirá artistas formados pela Escola Municipal de Artes em uma montagem que une cultura, acessibilidade e preservação ambiental
Centro de Especialidades Dona Alba abrirá à noite e no sábado para ampliar consultas e reduzir espera em Macaé
Unidade oferecerá atendimento em horário estendido e mutirão de especialidades para facilitar o acesso da população aos serviços de saúde
Medida protetiva desrespeitada termina com prisão de homem acusado de perseguir ex-companheira em Macaé
Investigação da Polícia Civil apontou descumprimento de ordem judicial e levou à captura do suspeito no bairro Granja dos Cavaleiros
Perseguição contra ex-companheira termina com prisão em flagrante dentro da delegacia em Macaé
Homem é acusado de ameaças, intimidação e invasão de contas pessoais; vítima procurou ajuda após temer pela própria segurança
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