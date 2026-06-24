Acusado foi localizado por agentes da 123ª DP durante diligências realizadas em Macaé - Foto: Douglas Smmithy

Acusado foi localizado por agentes da 123ª DP durante diligências realizadas em MacaéFoto: Douglas Smmithy

Publicado 24/06/2026 11:39

Macaé - A Polícia Civil retirou de circulação um homem acusado de envolvimento em um homicídio qualificado registrado há quase 11 anos na região. A prisão foi realizada por agentes da 123ª Delegacia de Polícia de Macaé, que cumpriram mandado judicial contra J.F.D.S., conhecido pelo apelido de “Kin”.

Segundo as investigações, o crime ocorreu em 11 de julho de 2015, na Estrada de Cantagalo, em Rio das Ostras. De acordo com os elementos reunidos durante o inquérito, a vítima foi surpreendida em um local com pouca visibilidade e atacada com golpes de faca. Os ferimentos provocados foram determinantes para a morte.

A apuração policial aponta que o autor teria agido de forma planejada, aguardando a chegada da vítima antes de iniciar o ataque. A acusação sustenta que o homicídio foi praticado mediante recurso que dificultou qualquer possibilidade de defesa, característica que fundamentou a qualificação do crime.

O trabalho de localização foi conduzido por policiais civis da 123ª DP, sob coordenação do delegado Victor Azevedo. Após levantamentos e diligências, os agentes encontraram o investigado na Estrada do Imburo, em Macaé. No local, o mandado de prisão foi formalmente cumprido.

Com a captura, o acusado foi encaminhado para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça. O caso reforça a continuidade das ações de investigação voltadas ao cumprimento de mandados judiciais e à responsabilização de autores de crimes graves, mesmo após anos dos fatos ocorridos.