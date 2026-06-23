Projeto da Linha Lilás deve criar novo eixo de circulação e ampliar a fluidez do trânsito em áreas de crescimento de Macaé - Foto: Reprodução Rede Social

Projeto da Linha Lilás deve criar novo eixo de circulação e ampliar a fluidez do trânsito em áreas de crescimento de MacaéFoto: Reprodução Rede Social

Publicado 23/06/2026 10:48

Macaé - Welberth Rezende anunciou nesta segunda-feira (22) um dos projetos de mobilidade urbana mais ambiciosos planejados para Macaé nos últimos anos. Batizada de Linha Lilás, a intervenção pretende criar uma nova ligação viária entre importantes regiões da cidade, oferecendo uma alternativa para motoristas e reduzindo a pressão sobre corredores que atualmente concentram grande volume de veículos.

A proposta surge em um momento de forte expansão urbana do município, que tem registrado aumento da circulação de pessoas e crescimento de bairros residenciais e polos empresariais. Com a nova conexão, a expectativa é melhorar o deslocamento diário, encurtar trajetos e proporcionar mais fluidez ao trânsito.

De acordo com o projeto apresentado pelo prefeito em vídeo divulgado nas redes sociais, a Linha Lilás fará a ligação entre o trecho final da Avenida Aristeu Ferreira da Silva e a RJ-168, nas proximidades da região do Horto. O plano também contempla a abertura do acesso entre os bairros Vale dos Cristais e Vale das Palmeiras, criando um novo corredor de circulação urbana.

A iniciativa deve beneficiar diretamente moradores de diversos bairros, especialmente da região do São Marcos, uma das áreas que mais sofrem com o aumento do fluxo de veículos nos horários de pico.

Outro ponto previsto no projeto é a readequação viária no entorno do Instituto Federal Fluminense (IFF). A proposta prevê a implantação de mão dupla no trecho localizado em frente à instituição, permitindo novas rotas de circulação para quem segue em direção ao Centro ou acessa a cidade vindo da RJ-106.

Segundo Welberth Rezende, a nova estrutura permitirá que motoristas que chegam pela direção de Rio das Ostras utilizem um caminho mais rápido, passando pela região do Vale dos Cristais e alcançando a área empresarial da cidade sem necessidade de percorrer vias atualmente congestionadas.

O secretário municipal de Mobilidade Urbana, Jayme Muniz, destacou que estudos técnicos vêm sendo desenvolvidos continuamente para acompanhar o crescimento da cidade e planejar intervenções capazes de melhorar a circulação viária. Segundo ele, a Linha Lilás integra um conjunto de projetos estruturantes que devem ser apresentados gradativamente à população.

A expectativa é que a nova ligação viária se transforme em uma alternativa estratégica para desafogar o trânsito, ampliar a integração entre bairros e acompanhar o ritmo de desenvolvimento de Macaé nos próximos anos.