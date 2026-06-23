Amanda Amado e Farias são as atrações principais da edição desta quarta-feira do Amanda em Casa na Copa - Foto: Divulgação

Amanda Amado e Farias são as atrações principais da edição desta quarta-feira do Amanda em Casa na CopaFoto: Divulgação

Publicado 23/06/2026 10:32

Macaé - A cantora Amanda Amado, um dos nomes da nova geração do pagode, recebe nesta quarta-feira (24) o cantor Farias para mais uma edição do projeto "Amanda em Casa na Copa", realizado no estacionamento do Shopping Plaza Macaé. O evento promete reunir música, diversão e o clima contagiante da Copa do Mundo em uma grande Fan Fest aberta ao público.



Responsável por abrir a programação musical da tarde, Amanda sobe ao palco para apresentar seus trabalhos autorais, incluindo as canções "Caçando Motivo" e a recém-lançada "Tua", além de sucessos que já fazem parte de seu repertório e conquistam cada vez mais espaço entre os fãs do gênero.



Em seguida, é a vez de Farias assumir o comando da festa. O cantor levará ao público hits que já estão na boca do povo, como "Dá Seu Jeito", "Que Bom", "Nada Apaga" e "Me Ferrei", entre outras músicas que vêm consolidando sua trajetória no cenário musical.



O evento contará com entrada liberada para o setor Arena até às 15h. Os portões serão abertos ao meio-dia, permitindo que o público aproveite toda a programação desde o início. Outra atração para os presentes será a promoção de dose dupla de cerveja e drinks, válida das 12h às 17h.



Pensando também nas famílias, menores acima de 10 anos poderão acessar o evento acompanhados dos pais ou responsáveis legais, mediante apresentação de documento de identificação. A entrada para menores será gratuita durante todos os dias de realização da Fan Fest.



Com uma proposta que une entretenimento, música e a paixão pelo futebol, o Amanda em Casa na Copa vem se consolidando como um dos eventos mais movimentados da temporada em Macaé, reunindo grandes atrações e um público cada vez maior a cada edição.



SERVIÇO:

Data: 24 de junho (quarta-feira)

Abertura dos portões: 12h

Atrações: Amanda Amado, Farias, DJ Neskau e DJ Marvin

Local: Estacionamento do Shopping Plaza Macaé

Endereço: Avenida Aluizio da Silva Gomes, 800 – Glória – Macaé (RJ)

Entrada liberada para o setor Arena até às 15h

Dose dupla de cerveja e drinks das 12h às 17h

Classificação etária: 18 anos Menores acima de 10 anos entram acompanhados dos responsáveis legais mediante apresentação de documento e possuem entrada gratuita.