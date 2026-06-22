Novo espaço da Secretaria de Igualdade Racial amplia o atendimento e fortalece políticas públicas voltadas à inclusão e ao combate à discriminação - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Novo espaço da Secretaria de Igualdade Racial amplia o atendimento e fortalece políticas públicas voltadas à inclusão e ao combate à discriminaçãoFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 22/06/2026 10:31

Macaé - A promoção da igualdade racial ganhou um novo ponto de referência em Macaé. A partir desta segunda-feira (22), a Secretaria Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial passa a atender em uma nova sede, ampliando a capacidade de acolhimento, orientação e desenvolvimento de ações voltadas ao enfrentamento da discriminação e à valorização da diversidade.

Instalada na Rua Augusto de Carvalho, nº 138, em Imbetiba, na região do Forte Marechal Hermes, a nova estrutura foi planejada para aproximar ainda mais os serviços da população e fortalecer o atendimento a pessoas que buscam apoio, informações ou encaminhamentos relacionados à garantia de direitos.

Mais do que uma mudança de endereço, a nova fase da Secretaria marca a ampliação de uma agenda que tem buscado dialogar diretamente com diferentes segmentos da sociedade. Nos últimos meses, a pasta intensificou atividades de conscientização em escolas, órgãos públicos e empresas, levando debates sobre respeito, inclusão e combate ao racismo para diversos espaços da cidade.

Outra frente de atuação tem sido o mapeamento de profissionais trancistas do município, iniciativa que busca valorizar a identidade cultural afro-brasileira e contribuir para a construção de políticas públicas voltadas ao fortalecimento da economia criativa e do empreendedorismo negro.

O trabalho também ganhou reforço com a adesão de Macaé ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir), mecanismo que integra municípios e governos em uma rede nacional voltada à formulação e execução de ações de enfrentamento ao racismo e promoção da equidade.

Entre as ferramentas disponíveis à população está o Disque Racismo, canal de atendimento que funciona 24 horas por dia pelo número (22) 99104-7284. Além do registro de denúncias, o serviço permite o envio de imagens, vídeos e áudios que auxiliam na apuração dos casos relatados.

A importância dessas políticas se reflete na própria composição demográfica do município. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que cerca de 53% da população macaense se autodeclara negra, cenário que reforça a necessidade de ações permanentes voltadas à inclusão, à representatividade e à garantia de direitos.

Com a nova sede e o fortalecimento das iniciativas em andamento, a Secretaria busca ampliar o alcance dos serviços, consolidando uma rede de proteção, acolhimento e conscientização que contribui para uma cidade mais justa, plural e igualitária.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail seppir@macae.rj.gov.br ou pelo telefone (22) 2796-1670.