Praça Veríssimo de Mello recebe neste sábado a abertura das principais atrações da festa de São João Batista em Macaé. - Foto: Divulgação

Praça Veríssimo de Mello recebe neste sábado a abertura das principais atrações da festa de São João Batista em Macaé.Foto: Divulgação

Publicado 20/06/2026 10:41

Macaé - São João Batista mobiliza Macaé neste sábado (20) com uma programação que promete reunir milhares de pessoas na Praça Veríssimo de Mello, transformada no principal palco das celebrações do padroeiro da cidade. Entre manifestações religiosas, apresentações culturais e muita música, o primeiro grande dia da festa convida moradores e visitantes a reviverem tradições que atravessam gerações.

Os festejos começam logo cedo, às 7h, com a Caminhada do Padroeiro, momento de devoção que abre oficialmente as atividades do sexto dia da novena. Às 18h, a comunidade volta a se reunir para a Santa Missa celebrada pelo padre Gilmar Rodrigues, com a tradicional oferta viva de açúcar.

Quando a noite chegar, a cultura popular assume o protagonismo. A partir das 20h, a Quadrilha Junina Tô Sem Freio leva ao centro da cidade o colorido das festas caipiras, com coreografias, figurinos e muita animação. O grupo, conhecido por preservar as tradições juninas, promete aquecer o público para a principal atração musical da noite.

Às 21h, o Grupo Biguá sobe ao palco com um espetáculo dedicado ao samba de raiz e ao choro fluminense. Formado em Macaé, o coletivo conquistou espaço no cenário musical do estado e se destaca tanto pela agenda de apresentações quanto pelo trabalho social desenvolvido na cidade. O repertório deve reunir clássicos do gênero e canções que marcaram a trajetória do grupo, criando um ambiente de confraternização típico das grandes festas populares.

Além dos shows e apresentações culturais, o público encontrará barracas com comidas típicas e o clima tradicional das festividades juninas, que fazem parte da memória afetiva de gerações de macaenses.

A programação segue até a próxima terça-feira com missas, quadrilhas e atrações musicais. O encerramento acontece no feriado de São João Batista, na quarta-feira (24), com alvorada, procissão, missa campal, transmissão do jogo da Seleção Brasileira em telão e o aguardado show do cantor católico Tony Allysson.

Mais do que uma homenagem ao padroeiro, a festa reafirma a identidade cultural de Macaé e fortalece uma tradição que mistura religiosidade, cultura popular e momentos de encontro entre famílias e amigos no coração da cidade.