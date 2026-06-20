Praça Veríssimo de Mello recebe neste sábado a abertura das principais atrações da festa de São João Batista em Macaé.Foto: Divulgação
São João toma conta de Macaé neste sábado com fé, quadrilha e show do Grupo Biguá na Praça Veríssimo de Mello
Programação do padroeiro reúne caminhada, missa, tradições juninas e música ao vivo em um dos eventos mais aguardados do calendário da cidade
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Delacruz lota Fan Fest em Macaé, emociona fãs e transforma noite de Copa em espetáculo de música
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Trabalho de monitoramento da 123ª DP identificou movimentação suspeita e resultou na prisão em flagrante de uma mulher de 18 anos por tráfico de drogas
Macaé se transforma na capital do esporte e prepara maratona de eventos para agitar o fim de semana
Artes marciais, futebol, ciclismo, corrida e futsal vão movimentar diferentes bairros da cidade com programação gratuita e atrações para todas as idades
Festa de São João Batista vai transformar o coração de Macaé com cinco dias de fé, música e tradição
Praça Veríssimo de Mello receberá shows, quadrilhas, missas, comidas típicas, telão para a Copa do Mundo e atrações gratuitas até o Dia do Padroeiro
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