Praça Veríssimo de Mello será palco de cinco dias de celebrações, shows e tradições em homenagem ao padroeiro de Macaé - Foto: Divulgação

Praça Veríssimo de Mello será palco de cinco dias de celebrações, shows e tradições em homenagem ao padroeiro de MacaéFoto: Divulgação

Publicado 19/06/2026 11:38

Macaé - A contagem regressiva para uma das festas mais tradicionais de Macaé já começou. A partir deste sábado, 20 de junho, a Praça Veríssimo de Mello será palco da programação cultural e religiosa em homenagem a São João Batista, padroeiro do município, reunindo moradores e visitantes em uma celebração que promete resgatar memórias e fortalecer a identidade cultural da cidade.

A abertura da programação cultural ficará por conta da quadrilha junina Tô Sem Freio, às 20h, seguida do show do grupo macaense Biguá, às 21h. Ao longo dos cinco dias de festa, o público encontrará barracas de comidas típicas, apresentações musicais, quadrilhas, almoços com música ao vivo, procissão, alvorada e atividades para todas as idades.

Um dos pontos altos da programação será o show do cantor católico Tony Allysson, marcado para o feriado do dia 24 de junho, às 21h. Reconhecido nacionalmente, o artista reúne milhões de seguidores nas redes sociais e levará ao público um repertório de evangelização e música cristã.

A programação também valorizará artistas locais. Nomes como Marco Beraldini, Lita Lopes, Ronan Andrade, Fábio Horácio e Anderson Chatelier subirão ao palco durante os festejos, reforçando o compromisso de incentivar a produção cultural macaense.

As tradicionais quadrilhas juninas também terão espaço garantido. Além da Tô Sem Freio, participarão os grupos Roceiros da Projetada e Unidos à Lua de Prata. A histórica Banda Lyra dos Conspiradores fará uma apresentação especial, mantendo viva uma das expressões culturais mais antigas do município.

Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, a festa busca preservar tradições populares que marcaram gerações de macaenses, como a antiga Festa do Serrote, conhecida pelo grande movimento de moradores que ocupavam as ruas em celebração ao padroeiro.

A programação religiosa seguirá paralelamente aos eventos culturais, com missas diárias, novena, procissão e a Missa Solene do Dia de São João Batista, celebrada pelo bispo diocesano Dom Pedro Cunha Cruz. No dia 24, a população também poderá acompanhar, em telão instalado na praça, a partida entre Brasil e Escócia pela Copa do Mundo.

Com entrada gratuita, a festa deve movimentar a economia local, fortalecer o turismo religioso e oferecer uma programação diversificada que une fé, cultura, gastronomia e entretenimento no principal cartão-postal do Centro de Macaé.