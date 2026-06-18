Amanda em Casa na Copa recebe o cantor Delacruz nesta sexta (19) - Foto: Vincent Rosenblatt

Amanda em Casa na Copa recebe o cantor Delacruz nesta sexta (19)Foto: Vincent Rosenblatt

Publicado 18/06/2026 13:20 | Atualizado 18/06/2026 15:09

Amanda em Casa na Copa recebe o cantor Delacruz nesta sexta (19) Foto/ Divulgação: Vincent Rosenblatt/ Palmer Assesoria de Comunicação

O projeto Amanda em Casa na Copa estreou na última sexta-feira com casa cheia, muita animação e shows de Amanda Amado e do grupo Os Garotin. Nem mesmo o empate da Seleção Brasileira foi capaz de diminuir o entusiasmo do público, que transformou a estreia em uma grande celebração da música, do esporte e da cultura brasileira.Agora, o evento se prepara para sua próxima edição. Nesta sexta-feira (19), o palco recebe o cantor Delacruz, um dos principais nomes da nova geração da música brasileira. Dono de sucessos que acumulam milhões de reproduções nas plataformas digitais, o artista promete embalar o público em mais uma tarde de muita música e celebração.A programação contará ainda com a apresentação da anfitriã Amanda Amado, que levará ao palco seus mais recentes lançamentos, “Caçando Motivo” e “Tua”. Os DJs Camila Brunetta e Marvin completam a programação.“O ‘Amanda em Casa na Copa’ nasceu justamente pensando no verdadeiro brasileiro, naquele público que ama viver grandes emoções coletivamente. A Copa do Mundo, para nós, vai muito além do futebol. Ela reúne tudo aquilo que faz parte da nossa essência: samba, pagode, alegria, encontro entre amigos, comida boa, torcida, celebração e aquele clima que só o brasileiro sabe criar. A ideia foi transformar Macaé em uma grande casa brasileira durante a Copa, onde as pessoas possam assistir aos jogos, curtir grandes shows e viver momentos inesquecíveis”, destaca Amanda Amado.A estrutura do evento foi planejada para oferecer conforto, segurança e uma experiência totalmente imersiva ao público. O espaço conta com cobertura em 80% da área total, garantindo a realização do evento mesmo em caso de chuva. O local possui ainda três setores exclusivos, dois palcos, quatro telões de LED para transmissão dos jogos da Copa do Mundo, quatro bares, polo gastronômico com seis restaurantes, além de 70 cabines de banheiros climatizados e oito saídas de emergência estrategicamente distribuídas.O estacionamento rotativo do Shopping Plaza Macaé seguirá funcionando normalmente sob gestão do próprio empreendimento, oferecendo mais comodidade aos participantes.Pensando também nas famílias, o Amanda em Casa na Copa firmou parceria com um espaço kids localizado dentro do shopping. O local oferecerá opções de day use para que pais e responsáveis possam aproveitar o evento com tranquilidade enquanto as crianças se divertem em um ambiente seguro e monitorado.Os horários de funcionamento poderão variar de acordo com o calendário oficial dos jogos da Copa do Mundo, mas a maior parte das edições terá início às 14h, com encerramento previsto para 23h59.Data: 19 de junho (sexta-feira)Horário: 16hLocal: Estacionamento do Shopping Plaza MacaéEndereço: Av. Aluizio da Silva Gomes, 800 – Glória – Macaé/RJAtrações: Amanda Amado | Delacruz | DJ Camila Brunetta | DJ MarvinIngressos a partir de R$ 70Classificação etária: 18 anos