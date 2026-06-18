Amanda em Casa na Copa recebe o cantor Delacruz nesta sexta (19)Foto: Vincent Rosenblatt
Agora, o evento se prepara para sua próxima edição. Nesta sexta-feira (19), o palco recebe o cantor Delacruz, um dos principais nomes da nova geração da música brasileira. Dono de sucessos que acumulam milhões de reproduções nas plataformas digitais, o artista promete embalar o público em mais uma tarde de muita música e celebração.
A programação contará ainda com a apresentação da anfitriã Amanda Amado, que levará ao palco seus mais recentes lançamentos, “Caçando Motivo” e “Tua”. Os DJs Camila Brunetta e Marvin completam a programação.
A estrutura do evento foi planejada para oferecer conforto, segurança e uma experiência totalmente imersiva ao público. O espaço conta com cobertura em 80% da área total, garantindo a realização do evento mesmo em caso de chuva. O local possui ainda três setores exclusivos, dois palcos, quatro telões de LED para transmissão dos jogos da Copa do Mundo, quatro bares, polo gastronômico com seis restaurantes, além de 70 cabines de banheiros climatizados e oito saídas de emergência estrategicamente distribuídas.
O estacionamento rotativo do Shopping Plaza Macaé seguirá funcionando normalmente sob gestão do próprio empreendimento, oferecendo mais comodidade aos participantes.
Pensando também nas famílias, o Amanda em Casa na Copa firmou parceria com um espaço kids localizado dentro do shopping. O local oferecerá opções de day use para que pais e responsáveis possam aproveitar o evento com tranquilidade enquanto as crianças se divertem em um ambiente seguro e monitorado.
Os horários de funcionamento poderão variar de acordo com o calendário oficial dos jogos da Copa do Mundo, mas a maior parte das edições terá início às 14h, com encerramento previsto para 23h59.
SERVIÇO
Data: 19 de junho (sexta-feira)
Horário: 16h
Local: Estacionamento do Shopping Plaza Macaé
Endereço: Av. Aluizio da Silva Gomes, 800 – Glória – Macaé/RJ
Atrações: Amanda Amado | Delacruz | DJ Camila Brunetta | DJ Marvin
Ingressos a partir de R$ 70
Classificação etária: 18 anos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.