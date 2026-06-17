Suspeito investigado por estelionato eletrônico e associação criminosa foi capturado em ação conjunta das polícias civis do Rio de Janeiro e de Goiás - Foto: Reprodução

Suspeito investigado por estelionato eletrônico e associação criminosa foi capturado em ação conjunta das polícias civis do Rio de Janeiro e de GoiásFoto: Reprodução

Publicado 17/06/2026 11:27

Macaé - Uma investigação que atravessou fronteiras estaduais e revelou um sofisticado esquema de fraudes eletrônicas teve mais um importante desdobramento nesta quarta-feira (17). A atuação integrada das polícias civis do Rio de Janeiro e de Goiás resultou na prisão de um homem apontado como integrante de uma associação criminosa especializada em golpes financeiros aplicados em vítimas de diferentes regiões do país.

A captura foi realizada por agentes da 123ª Delegacia de Polícia de Macaé, sob a coordenação do delegado titular, Dr. Pedro Emílio Braga, em apoio à Delegacia Estadual de Investigações Criminais de Goiás (DEIC). O suspeito foi localizado no município de Rio das Ostras e teve contra si cumprido um mandado de prisão temporária expedido pela 1ª Vara das Garantias da Comarca de Goiânia.

De acordo com as investigações, o grupo criminoso é suspeito de atuar em um esquema de estelionatos eletrônicos e possíveis práticas de lavagem de dinheiro, movimentando recursos por meio de diversas contas bancárias para dificultar o rastreamento das operações financeiras.

Um dos pontos que mais chamou a atenção dos investigadores envolve uma vítima idosa, que teria sofrido uma sequência de golpes financeiros. Segundo a Polícia Civil, mais de R$ 427 mil foram desviados durante as ações criminosas.

As apurações indicam que uma transferência de R$ 10 mil, proveniente diretamente da conta da vítima, foi depositada em uma conta vinculada ao investigado preso nesta quarta-feira. Esse repasse teria ocorrido na etapa final da movimentação financeira realizada pelo grupo.

Ainda conforme a investigação, os prejuízos causados pelo esquema provocaram um profundo abalo emocional na vítima, que acabou tirando a própria vida. A circunstância tornou o caso ainda mais sensível e reforçou a mobilização das equipes responsáveis pelas investigações.

A operação desta quarta-feira foi resultado do compartilhamento de informações entre as unidades especializadas das polícias civis dos dois estados, permitindo a identificação do suspeito e seu paradeiro.

Após a localização, os agentes efetuaram a prisão e deram cumprimento à determinação judicial. O investigado permanecerá à disposição da Justiça, enquanto o inquérito segue para identificar outros integrantes da organização criminosa e aprofundar a apuração sobre a movimentação financeira do grupo.

A Polícia Civil destaca que a cooperação entre as forças de segurança tem sido fundamental para combater crimes praticados no ambiente digital, modalidade que cresce em todo o país e frequentemente tem como principais alvos idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade.

A 123ª DP reforça que informações que possam contribuir com investigações podem ser encaminhadas pelo WhatsApp da unidade, no número (22) 98831-8043. A corporação informa que o sigilo das denúncias é garantido.