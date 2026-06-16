Autoridades municipais receberam representantes do Consulado dos Estados Unidos e apresentaram os principais indicadores econômicos e sociais de Macaé - Foto: Divulgação

Autoridades municipais receberam representantes do Consulado dos Estados Unidos e apresentaram os principais indicadores econômicos e sociais de MacaéFoto: Divulgação

Publicado 16/06/2026 12:20

Macaé - Macaé voltou a ocupar posição de destaque no cenário econômico internacional nesta segunda-feira (15). A visita institucional do cônsul-geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, Ryan Rowlands, transformou o município em uma vitrine das oportunidades de investimento, geração de empregos e desenvolvimento sustentável que vêm impulsionando a cidade nos últimos anos.

Recebido pelo vice-prefeito Dr. Fabiano, ao lado de secretários municipais e representantes do governo local, o diplomata participou de uma reunião em que foram apresentados os principais indicadores econômicos, sociais e estruturais do município, considerado um dos maiores polos de óleo e gás do país.

Ao longo do encontro, a administração municipal destacou que Macaé possui mais de 40 mil empresas em atividade e vive um momento de expansão econômica, impulsionado pela chegada de novos empreendimentos, investimentos no setor energético, fortalecimento do comércio, turismo, agricultura e programas voltados à qualificação profissional.

O vice-prefeito ressaltou que o crescimento econômico está associado à melhoria da qualidade de vida da população e ao fortalecimento dos serviços públicos.

"Estamos trabalhando pelo desenvolvimento da cidade e pela criação de oportunidades. Macaé cresce em áreas importantes como educação, infraestrutura, meio ambiente e desenvolvimento econômico, atraindo novos investimentos e fortalecendo setores estratégicos", destacou.

Durante a visita, o cônsul-geral Ryan Rowlands afirmou que a presença de empresas americanas na cidade demonstra a relevância econômica de Macaé e ressaltou a importância de fatores como segurança, educação e infraestrutura para o ambiente de negócios.

"Sabemos que há muitas companhias americanas instaladas aqui e que a maior parte dos trabalhadores é brasileira. A parceria entre o poder público e o setor empresarial é fundamental, e Macaé demonstra essa integração", afirmou o diplomata.

Os números apresentados pela equipe técnica chamaram a atenção dos representantes norte-americanos. Segundo os dados divulgados, Macaé registra 28,6 vagas de emprego para cada mil habitantes, índice superior ao de unidades da federação que lideram os rankings nacionais. Apenas em 2025, o município contabilizou saldo positivo de 7.561 empregos formais e, desde 2021, acumula mais de 47 mil postos de trabalho criados.

Outro destaque da apresentação foi a política de qualificação profissional. Neste ano, mais de 10 mil pessoas foram atendidas pelos programas municipais, com milhares de vagas em cursos voltados para os setores offshore, comércio, hotelaria, serviços e novas tecnologias. A previsão é ampliar ainda mais a oferta de capacitação em 2026.

Na área econômica, a gestão municipal apresentou Macaé como um dos principais polos energéticos do Brasil. O secretário executivo de Políticas Energéticas, Rodrigo Vianna, destacou a importância da cidade para a indústria do petróleo e do gás, além dos investimentos previstos para novos empreendimentos ligados ao setor energético e à diversificação da economia local.

A segurança pública também integrou a pauta da reunião. O secretário de Ordem Pública, Cesar Souza de Oliveira, apresentou investimentos realizados pelo município em parceria com as forças policiais, incluindo o Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), a doação de viaturas à Polícia Militar e a implantação do Batalhão de Operações com Cães.

A sustentabilidade apareceu como outro eixo estratégico. Entre as ações apresentadas estão programas ambientais e o plantio de 18 mil árvores urbanas, iniciativas voltadas à preservação ambiental e ao enfrentamento das mudanças climáticas.

O encontro terminou reforçando a posição de Macaé como um dos principais centros econômicos do Estado do Rio de Janeiro, reunindo infraestrutura, capacidade produtiva, geração de empregos e potencial para novos investimentos nacionais e internacionais.