Equipes do 32º BPM reforçaram o patrulhamento em Macaé para ampliar a prevenção e garantir a tranquilidade da população - Foto: Polícia Militar - 32º BPM

Equipes do 32º BPM reforçaram o patrulhamento em Macaé para ampliar a prevenção e garantir a tranquilidade da populaçãoFoto: Polícia Militar - 32º BPM

Publicado 15/06/2026 12:30 | Atualizado 15/06/2026 12:34

Macaé - A rotina de Macaé começou diferente nesta segunda-feira (15). A notícia da morte de Mauro Ribeiro de Almeida Júnior, conhecido como Maurinho Macaé, durante uma operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), no Complexo de Manguinhos, no Rio de Janeiro, repercutiu rapidamente na cidade e gerou preocupação entre moradores e comerciantes.

Diante do cenário, a Polícia Militar agiu rapidamente para reforçar a sensação de segurança da população. Em comunicado oficial, o 32º Batalhão de Polícia Militar informou que intensificou o patrulhamento no bairro Parque Aeroporto e em outras regiões de Macaé, ampliando uma atuação preventiva que já faz parte do trabalho diário da corporação.

Ao longo da manhã, mensagens compartilhadas nas redes sociais levantaram a possibilidade de represálias criminosas, o que levou alguns estabelecimentos comerciais a fecharem temporariamente as portas, principalmente no Parque Aeroporto. Apesar da apreensão, não houve confirmação oficial de ocorrências relacionadas ao caso no município.

A resposta da Polícia Militar foi imediata. O 32º BPM destacou que o efetivo permanece mobilizado e que a população pode manter sua rotina com tranquilidade. Segundo a corporação, o objetivo do reforço operacional é ampliar a presença policial, prevenir práticas criminosas e preservar a ordem pública.

O batalhão informou ainda que o patrulhamento conta com viaturas operacionais e equipes do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), que atuam de forma integrada em ações ostensivas e preventivas. O monitoramento não se restringe a Macaé, abrangendo também Rio das Ostras, Quissamã, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu e Carapebus.

A morte de Maurinho Macaé representa um fato de grande repercussão para a segurança pública regional. Segundo informações divulgadas pelas forças de segurança, ele era apontado como uma das principais lideranças criminosas com atuação em Macaé e municípios vizinhos, acumulando dezenas de anotações criminais e sendo investigado por diversos delitos.

Mesmo diante da repercussão do caso, a Polícia Militar reforçou que acompanha o cenário em tempo real e mantém um planejamento estratégico para garantir a normalidade das atividades no município. Em nota, o 32º BPM destacou que permanece à disposição da sociedade e reafirmou seu compromisso de servir e proteger a população.

A corporação orienta que qualquer situação suspeita seja comunicada imediatamente pelo telefone 190 ou pelo Disque Denúncia, no número (21) 96894-6728. O reforço do policiamento busca não apenas prevenir possíveis ocorrências, mas também transmitir confiança aos moradores, comerciantes e trabalhadores que circulam diariamente pela cidade.

A mensagem das forças de segurança é de vigilância permanente e atuação preventiva, reforçando que Macaé segue sob monitoramento constante e com a presença ostensiva da Polícia Militar nas ruas para garantir a segurança da população.

