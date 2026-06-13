Grandes nomes da música brasileira vão embalar a Expo Macaé 2026 durante as comemorações pelos 213 anos do município - Foto: Divulgação

Grandes nomes da música brasileira vão embalar a Expo Macaé 2026 durante as comemorações pelos 213 anos do municípioFoto: Divulgação

Publicado 13/06/2026 13:57

Macaé - A contagem regressiva para uma das maiores festas do interior do Estado do Rio de Janeiro já começou. A programação de shows da Expo Macaé 2026 foi oficialmente divulgada e promete reunir milhares de pessoas entre os dias 24 e 29 de julho, em uma celebração que mistura música, tradição, entretenimento e os 213 anos de emancipação político-administrativa do município.

O anúncio das atrações foi feito pelo prefeito Welberth Rezende, confirmando uma grade diversificada, capaz de agradar diferentes públicos e estilos musicais. A expectativa é de que o Parque de Exposições Latiff Mussi Rocha se transforme, mais uma vez, em um dos principais destinos de lazer da região durante o período festivo.

A abertura da Expo, no dia 24 de julho, terá como atração o cantor Zezé Di Camargo, um dos maiores nomes da música sertaneja brasileira. No sábado, dia 25, será a vez do grupo Sorriso Maroto subir ao palco com um repertório recheado de clássicos do pagode que marcaram gerações.

No domingo, 26 de julho, o público poderá acompanhar o show de Filho do Piseiro, representante de um dos ritmos mais populares do país na atualidade. A segunda-feira, dia 27, será dedicada à música gospel, com apresentação da cantora Kemilly Santos, conhecida nacionalmente por seus sucessos no segmento cristão.

A programação segue no dia 28 com o cantor Panda, enquanto o encerramento da festa acontecerá em grande estilo no dia 29 de julho, aniversário de Macaé, com o show de Thiaguinho, artista que acumula sucessos e arrasta multidões por onde passa.

Muito além dos shows, a Expo Macaé é considerada um dos eventos mais tradicionais do calendário do município. A festa reúne atrações agropecuárias, rodeio, praça de alimentação, exposições, atividades comerciais e espaços voltados ao lazer das famílias, além de impulsionar setores importantes da economia local, como hotelaria, comércio e gastronomia.

A expectativa é de que a edição de 2026 mantenha a tradição de atrair visitantes de diversas cidades do Estado do Rio de Janeiro e de outras regiões do país, consolidando Macaé como um importante polo de grandes eventos e entretenimento.

Programação de shows da Expo Macaé 2026:

24 de julho: Zezé Di Camargo

25 de julho: Sorriso Maroto

26 de julho: Filho do Piseiro

27 de julho: Kemilly Santos

28 de julho: Panda

29 de julho: Thiaguinho