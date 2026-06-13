Macaé - A contagem regressiva para uma das maiores festas do interior do Estado do Rio de Janeiro já começou. A programação de shows da Expo Macaé 2026 foi oficialmente divulgada e promete reunir milhares de pessoas entre os dias 24 e 29 de julho, em uma celebração que mistura música, tradição, entretenimento e os 213 anos de emancipação político-administrativa do município.
O anúncio das atrações foi feito pelo prefeito Welberth Rezende, confirmando uma grade diversificada, capaz de agradar diferentes públicos e estilos musicais. A expectativa é de que o Parque de Exposições Latiff Mussi Rocha se transforme, mais uma vez, em um dos principais destinos de lazer da região durante o período festivo.
A abertura da Expo, no dia 24 de julho, terá como atração o cantor Zezé Di Camargo, um dos maiores nomes da música sertaneja brasileira. No sábado, dia 25, será a vez do grupo Sorriso Maroto subir ao palco com um repertório recheado de clássicos do pagode que marcaram gerações.
No domingo, 26 de julho, o público poderá acompanhar o show de Filho do Piseiro, representante de um dos ritmos mais populares do país na atualidade. A segunda-feira, dia 27, será dedicada à música gospel, com apresentação da cantora Kemilly Santos, conhecida nacionalmente por seus sucessos no segmento cristão.
A programação segue no dia 28 com o cantor Panda, enquanto o encerramento da festa acontecerá em grande estilo no dia 29 de julho, aniversário de Macaé, com o show de Thiaguinho, artista que acumula sucessos e arrasta multidões por onde passa.
Muito além dos shows, a Expo Macaé é considerada um dos eventos mais tradicionais do calendário do município. A festa reúne atrações agropecuárias, rodeio, praça de alimentação, exposições, atividades comerciais e espaços voltados ao lazer das famílias, além de impulsionar setores importantes da economia local, como hotelaria, comércio e gastronomia.
A expectativa é de que a edição de 2026 mantenha a tradição de atrair visitantes de diversas cidades do Estado do Rio de Janeiro e de outras regiões do país, consolidando Macaé como um importante polo de grandes eventos e entretenimento.
Programação de shows da Expo Macaé 2026: 24 de julho: Zezé Di Camargo 25 de julho: Sorriso Maroto 26 de julho: Filho do Piseiro 27 de julho: Kemilly Santos 28 de julho: Panda 29 de julho: Thiaguinho
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