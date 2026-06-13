Equipes municipais atuaram no ParCão da Praia Campista com foco no ordenamento do espaço e no atendimento social à pessoa em situação de vulnerabilidadeFoto: Reprodução
Barraca improvisada é retirada do ParCão da Praia Campista durante ação social em Macaé
Operação uniu assistência social, ordem pública e serviços urbanos para preservar o espaço e oferecer acolhimento à pessoa em situação de rua
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