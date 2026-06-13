Equipes municipais atuaram no ParCão da Praia Campista com foco no ordenamento do espaço e no atendimento social à pessoa em situação de vulnerabilidade - Foto: Reprodução

Equipes municipais atuaram no ParCão da Praia Campista com foco no ordenamento do espaço e no atendimento social à pessoa em situação de vulnerabilidadeFoto: Reprodução

Publicado 13/06/2026 13:51

Macaé - O ParCão da Praia Campista voltou a cumprir sua função de espaço de lazer para animais de estimação e seus tutores após uma ação integrada realizada na manhã deste sábado (13), em Macaé. Equipes do município retiraram uma estrutura improvisada que havia sido montada no local por uma pessoa em situação de rua, ao mesmo tempo em que ofereceram atendimento social e alternativas de acolhimento.

A operação reuniu profissionais das áreas de Desenvolvimento Social, Ordem Pública e Serviços Públicos, em uma atuação que buscou equilibrar a preservação do patrimônio público com a assistência à população em vulnerabilidade.

Durante a abordagem, a equipe técnica realizou o acolhimento do homem que ocupava o espaço e disponibilizou encaminhamento para os serviços da rede municipal, incluindo abrigo e acompanhamento social. Após o atendimento, a barraca improvisada foi desmontada e o local liberado para o uso da comunidade.

Segundo a administração municipal, a iniciativa faz parte das ações permanentes de ordenamento urbano e proteção dos equipamentos públicos, sem deixar de lado a oferta de suporte às pessoas que vivem em situação de rua.

O trabalho de abordagem social em Macaé acontece de forma contínua e conta com equipes multidisciplinares formadas por assistentes sociais, psicólogos e educadores sociais. Os profissionais atuam na identificação de pessoas em vulnerabilidade, oferecendo orientação, acolhimento e encaminhamento para serviços de proteção e inclusão social.

A ação no ParCão da Praia Campista reforçou a estratégia de integrar políticas públicas de assistência e ordenamento urbano, buscando preservar os espaços coletivos e ampliar o acesso da população em situação de rua aos serviços disponíveis no município.