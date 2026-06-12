Material entorpecente e dinheiro foram apreendidos durante a operação da Polícia Civil no Engenho da Praia - Foto: Douglas Smmithy

Material entorpecente e dinheiro foram apreendidos durante a operação da Polícia Civil no Engenho da PraiaFoto: Douglas Smmithy

Publicado 12/06/2026 11:18

Macaé - Uma investigação da Polícia Civil terminou com a prisão em flagrante de um homem apontado como integrante do tráfico de drogas no bairro Engenho da Praia, em Macaé. Conhecido pelo apelido de "Sergipe", o suspeito foi detido após ser monitorado por agentes da 123ª Delegacia de Polícia durante uma ação voltada ao enfrentamento da criminalidade na região.

De acordo com a Polícia Civil, a equipe, coordenada pelo delegado Victor Azevedo, realizava diligências na Rua Espírito Santo quando identificou o suspeito escondido próximo a uma área de vegetação. Durante a vigilância, os agentes afirmam ter presenciado a comercialização de entorpecentes com um usuário, o que motivou a abordagem.

Para evitar uma possível fuga, os policiais organizaram um cerco tático. Ao perceber a movimentação da equipe, o investigado ainda tentou escapar, mas foi alcançado e detido. Segundo a corporação, ele admitiu que estava com drogas destinadas à venda.

Na operação, foram apreendidas diversas porções de entorpecentes já fracionadas e embaladas para comercialização, além de dinheiro em espécie, apontado como proveniente da atividade ilícita, e um aparelho celular que será analisado durante as investigações.

O suspeito foi levado para a 123ª DP, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Após os procedimentos legais, ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

A Polícia Civil destacou que as ações de combate ao tráfico seguem intensificadas em Macaé e reforçou a importância da participação da população no enfrentamento à criminalidade. Informações e denúncias podem ser encaminhadas ao WhatsApp da 123ª DP pelo número (22) 98831-8043, com garantia de sigilo.