Material entorpecente e dinheiro foram apreendidos durante a operação da Polícia Civil no Engenho da PraiaFoto: Douglas Smmithy
Polícia Civil prende suspeito de tráfico conhecido como "Sergipe" durante operação no Engenho da Praia, em Macaé
Ação da 123ª DP flagrou a suposta venda de drogas, terminou com apreensão de entorpecentes, dinheiro e celular, e reforçou o combate ao tráfico na cidade
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