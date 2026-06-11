Concurso Macaé na Torcida vai premiar a rua que melhor representar o espírito da Copa do Mundo de 2026 - Foto: Divulgação

Concurso Macaé na Torcida vai premiar a rua que melhor representar o espírito da Copa do Mundo de 2026Foto: Divulgação

Publicado 11/06/2026 10:52

Macaé - A paixão pelo futebol ganhou mais alguns dias para tomar conta das ruas de Macaé. O prazo de inscrições do concurso Macaé na Torcida foi ampliado até o próximo dia 14 de junho, dando uma nova oportunidade para moradores organizarem a decoração das vias e entrarem na disputa que promete movimentar bairros de toda a cidade durante a Copa do Mundo de 2026.

A prorrogação foi oficializada pelas secretarias municipais de Cultura e Turismo com o objetivo de ampliar a participação popular e incentivar a mobilização das comunidades. As inscrições continuam disponíveis pelo portal oficial da campanha.

A proposta do concurso é resgatar uma tradição que marcou gerações de brasileiros, quando ruas inteiras eram enfeitadas com bandeiras, pinturas e adereços nas cores da Seleção, transformando a vizinhança em um grande ponto de encontro para torcedores.

Cada rua participante deverá indicar um responsável pelo cadastro e enviar imagens e vídeos atuais da decoração. Os registros precisam mostrar a ornamentação original, sem montagens ou recursos de inteligência artificial, destacando a criatividade e o envolvimento dos moradores.

A competição também contará com votação popular. Entre os dias 16 e 18 de junho, a população poderá escolher a rua favorita por meio de votação vinculada ao CPF, sendo permitido um voto por pessoa. O resultado será divulgado no dia 19 de junho.

A grande vencedora receberá apoio institucional para transformar o último jogo do Brasil na fase de grupos da Copa, em 24 de junho, em uma verdadeira festa comunitária. A programação prevê estrutura com trio elétrico, banda musical e telão de LED para transmissão da partida, podendo ser ampliada caso a Seleção avance na competição.

Para participar, as ruas deverão possuir pelo menos 20 metros contínuos de decoração. Avenidas e vias utilizadas pelo transporte coletivo regular não poderão concorrer. Também será necessário cumprir normas de segurança e garantir que a ornamentação não prejudique o trânsito de veículos e pedestres.

O regulamento completo está disponível no Diário Oficial do Município, e a expectativa é que a iniciativa fortaleça o espírito de união entre vizinhos, incentive a criatividade e transforme Macaé em um dos grandes cenários da torcida brasileira durante o Mundial.

Cronograma

Inscrições: até 14 de junho.

Votação popular: de 16 a 18 de junho.

Resultado: 19 de junho.

Festa da rua vencedora: 24 de junho, durante o último jogo do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo.