Embarcação permanece encalhada na Praia Campista e acompanha preocupação de moradores, pescadores e autoridades em Macaé - Foto: Reprodução

Embarcação permanece encalhada na Praia Campista e acompanha preocupação de moradores, pescadores e autoridades em MacaéFoto: Reprodução

Publicado 11/06/2026 10:05

Macaé - O rebocador encalhado na Praia Campista continua no centro das atenções em Macaé e voltou a ganhar destaque após a manifestação do presidente da Câmara Municipal, Alan Mansur, que cobrou mais agilidade na retirada da embarcação. O caso, que já se arrasta há semanas, mantém a população em alerta diante dos possíveis impactos ambientais e econômicos para a cidade.

Desde o acidente marítimo, a presença do rebocador na orla tem mobilizado órgãos de fiscalização, equipes técnicas e autoridades locais. A preocupação envolve não apenas a preservação do ecossistema costeiro, mas também os reflexos para a pesca artesanal, o turismo e a rotina de frequentadores de uma das praias mais conhecidas do município.

Ao comentar a situação, Alan Mansur defendeu uma resposta mais rápida para a resolução do problema. Segundo o parlamentar, a retirada da embarcação é uma medida necessária para minimizar riscos e evitar que o caso se prolongue por ainda mais tempo.

O episódio também ampliou o debate sobre a necessidade de protocolos eficientes para acidentes envolvendo embarcações ligadas ao setor offshore, atividade que faz parte da dinâmica econômica de Macaé. Especialistas e moradores acompanham o caso com expectativa de que as operações avancem sem provocar danos ao meio ambiente.

Enquanto os trabalhos técnicos seguem e os órgãos responsáveis monitoram a situação, o rebocador permanece como um dos assuntos mais discutidos na cidade. A expectativa é de que a retirada da embarcação represente não apenas a solução de um problema pontual, mas também uma resposta à preocupação da população com a proteção do litoral macaense.