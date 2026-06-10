Resultado preliminar das vagas remanescentes da FeMASS marca mais uma etapa para ingresso no ensino superior gratuito em Macaé - Foto: Douglas Smmithy

Resultado preliminar das vagas remanescentes da FeMASS marca mais uma etapa para ingresso no ensino superior gratuito em MacaéFoto: Douglas Smmithy

Publicado 10/06/2026 11:26

Quem sonha com uma graduação gratuita em Macaé ganhou mais um passo importante rumo à universidade. A Faculdade Professor Miguel Ângelo da Silva Santos (FeMASS) disponibilizou o resultado preliminar do processo seletivo para as vagas remanescentes do segundo semestre de 2026, dando continuidade ao calendário de ingresso de novos estudantes na instituição municipal de ensino superior.

Além da divulgação da classificação inicial, os candidatos terão a oportunidade de apresentar recursos dentro do cronograma previsto. Após a análise, a lista definitiva será publicada, permitindo o avanço para as etapas de pré-matrícula e matrícula dos aprovados.

O processo seletivo contempla vagas para os cursos de Administração, Sistemas de Informação, Licenciatura em Letras e Licenciatura em Pedagogia. As oportunidades são destinadas a candidatos que utilizam a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou o critério de exercício docente, modalidade voltada a professores em atividade que desejam ingressar em cursos específicos de licenciatura.

Reconhecida como uma das poucas instituições municipais de ensino superior público do Brasil, a FeMASS oferece formação gratuita e cursos alinhados às demandas do mercado de trabalho e do desenvolvimento regional, ampliando as oportunidades de qualificação profissional e acesso à educação.

Após a divulgação do resultado dos recursos, os candidatos classificados deverão realizar a pré-matrícula pela internet, seguida da matrícula presencial, conforme o calendário estabelecido no edital. Caso ainda existam vagas disponíveis, haverá uma etapa de reclassificação para preenchimento das oportunidades remanescentes.

A orientação é para que os participantes acompanhem todas as publicações oficiais e consultem o edital completo, onde constam os critérios de seleção, a documentação necessária e os prazos das próximas fases do processo.