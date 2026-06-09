Material entorpecente, motocicletas e equipamentos utilizados pelo tráfico foram apreendidos durante a operação policial em Macaé - Foto: Divulgação

Material entorpecente, motocicletas e equipamentos utilizados pelo tráfico foram apreendidos durante a operação policial em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 09/06/2026 11:56

Macaé - A atuação da Polícia Militar resultou em mais um duro golpe contra o tráfico de drogas em Macaé. Um homem com seis anotações criminais foi preso e um adolescente acabou apreendido após uma ação do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 32º BPM na comunidade das Malvinas.

Segundo a corporação, a dupla foi identificada durante o patrulhamento e tentou escapar ao perceber a aproximação das equipes. Os suspeitos fugiram em uma motocicleta, mas um cerco tático montado pelos policiais impediu a fuga e terminou com a abordagem dos envolvidos.

Durante a operação, os agentes encontraram uma expressiva quantidade de entorpecentes e materiais ligados à atividade criminosa. Ao todo, foram apreendidos 372,6 gramas de cocaína, 350,4 gramas de skank, dois aparelhos celulares, um rádio comunicador, duas motocicletas, anotações do tráfico e R$ 126 em dinheiro.

De acordo com a Polícia Militar, o homem preso, conhecido pelo apelido de "Jacaré", possui seis registros criminais anteriores por delitos como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, resistência, corrupção de menores e outros crimes.

A ocorrência foi encaminhada para a 123ª Delegacia de Polícia, onde o suspeito permaneceu preso e foi autuado por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. O adolescente ficou apreendido por ato infracional análogo aos crimes de tráfico e associação para o tráfico.

A apreensão do material ilícito e a retirada dos suspeitos de circulação reforçam as ações de combate ao tráfico desenvolvidas pelas forças de segurança na região, buscando reduzir a atuação de grupos criminosos e ampliar a sensação de segurança para os moradores de Macaé.