Moradores colocam a mão na tinta e iniciam a transformação das ruas de Macaé para a Copa do Mundo de 2026 - Foto: Divulgação

Moradores colocam a mão na tinta e iniciam a transformação das ruas de Macaé para a Copa do Mundo de 2026Foto: Divulgação

Publicado 07/06/2026 17:32

Macaé - A paixão pelo futebol já começou a tomar conta de Macaé. Antes mesmo da bola rolar na Copa do Mundo de 2026, ruas, praças e calçadas do município começaram a ganhar novas cores, reunindo moradores de diferentes idades em uma grande corrente de criatividade, união e orgulho pela Seleção Brasileira.

O sábado (6) foi marcado por pincéis, tintas, bandeirinhas e muito entusiasmo. Em diversos bairros e distritos, famílias inteiras saíram de casa para transformar espaços públicos em verdadeiros cenários de torcida. O verde e amarelo tomou conta das ruas, antecipando o clima que tradicionalmente contagia o país durante o maior evento do futebol mundial.

A movimentação também marca o início da preparação para o concurso "Macaé na Torcida", iniciativa que vai escolher a rua mais bem ornamentada da cidade durante a competição. A expectativa é mobilizar moradores de todas as regiões do município, fortalecendo o espírito comunitário e resgatando uma tradição que atravessa gerações.

No distrito do Trapiche, por exemplo, moradores passaram o dia trabalhando juntos na decoração da rua lateral à praça principal. O local começou a ganhar desenhos temáticos, pinturas no asfalto e bandeiras que remetem à torcida brasileira. Entre os participantes estava Patrícia Souza, que já entrou no clima da competição.

"A Copa tem uma energia diferente. É um momento em que as pessoas se unem, conversam mais e trabalham juntas. Estou muito animada para ver nossa rua pronta", contou.

O entusiasmo também contagiou os mais jovens. Os estudantes Pietro Botelho, Roberto da Silva e Davi Lucas Oliveira ajudaram na pintura e participaram da organização da decoração.

"A gente gosta de futebol e quer ver a rua bonita. Todo mundo está ajudando um pouco para fazer algo especial", disse Davi.

As inscrições para o concurso acontecem entre os dias 8 e 10 de junho. A participação é aberta aos moradores organizados por rua, que deverão apresentar documentação do responsável e identificação da via inscrita.

Além da avaliação das ornamentações, a população terá papel decisivo na escolha da vencedora. A votação popular será realizada entre os dias 12 e 14 de junho, vinculada ao CPF, permitindo apenas um voto por participante.

Os concorrentes deverão enviar registros atuais da decoração por meio de fotos e vídeos, sem montagens ou alterações digitais. Para participar, a rua precisa possuir pelo menos 20 metros contínuos de ornamentação.

A vencedora receberá uma grande festa no dia 24 de junho, durante o último jogo do Brasil na primeira fase da Copa. A programação prevê trio elétrico, apresentação musical e telão de LED para transmissão da partida. Caso a Seleção avance na competição, novas ações poderão ser realizadas.

A iniciativa busca incentivar a criatividade dos moradores e fortalecer o sentimento de pertencimento entre as comunidades. Mais do que uma disputa, o concurso já começa a transformar ruas em pontos de encontro, celebração e esperança, mostrando que a Copa do Mundo continua sendo capaz de unir gerações em torno de uma mesma paixão.

Calendário

Inscrições: 8 a 10 de junho de 2026

Votação popular: 12 a 14 de junho de 2026

Resultado: 16 de junho de 2026

Premiação e apoio institucional: 24 de junho de 2026