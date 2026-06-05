Vereadores articulam criação da Frente Parlamentar do Petróleo e Energia para ampliar debates sobre o futuro econômico de Macaé - Foto: Reprodução

Vereadores articulam criação da Frente Parlamentar do Petróleo e Energia para ampliar debates sobre o futuro econômico de MacaéFoto: Reprodução

Publicado 05/06/2026 14:49

Macaé - A indústria do petróleo, responsável por movimentar grande parte da economia de Macaé, passará a contar com um espaço permanente de discussão dentro da Câmara Municipal. A criação da Frente Parlamentar do Petróleo e Energia marca uma nova etapa na atuação do Legislativo sobre temas considerados fundamentais para o desenvolvimento econômico da cidade.

O próximo passo será a votação, em plenário, da indicação apresentada pela vereadora Leandra Lopes (PT), que formaliza a implantação da frente parlamentar. A proposta busca fortalecer o acompanhamento das transformações dos setores de petróleo, gás natural e energia, além de ampliar o debate sobre geração de empregos, qualificação profissional, inovação tecnológica e diversificação econômica.

A iniciativa surge em um momento de grandes desafios e oportunidades para os municípios produtores. Além da importância dos royalties para as finanças públicas, o setor energético vive mudanças que impactam diretamente o futuro das cidades ligadas à cadeia petrolífera.

Segundo Leandra Lopes, a proposta permitirá uma participação mais efetiva do Legislativo em assuntos que influenciam diretamente o crescimento econômico de Macaé.

A frente parlamentar será formada pelos vereadores Leandra Lopes (PT), Vicente da Fox (PSDB), Alan Mansur (PSB) e Denis Madureira (Republicanos). O grupo pretende promover debates, acompanhar projetos estratégicos e fortalecer o diálogo com instituições ligadas ao setor energético.

Para o presidente da Câmara, Alan Mansur, a criação do colegiado representa uma resposta à importância que o petróleo possui para a cidade e para toda a região da Bacia de Campos.

O parlamentar destacou que a discussão sobre royalties, investimentos e desenvolvimento econômico exige acompanhamento constante por parte do poder público, especialmente diante das mudanças que vêm sendo debatidas nacionalmente para o setor.

A proposta também prevê aproximação com universidades, centros de pesquisa, trabalhadores, empresas e entidades representativas, criando um ambiente permanente de construção de políticas públicas relacionadas ao petróleo, gás e energia.

A expectativa é que a indicação seja apreciada nas próximas sessões do Legislativo, consolidando oficialmente uma nova frente de atuação voltada para um dos segmentos mais relevantes da economia macaense.