Debate sobre tarifa do gás natural é considerado decisivo para viabilizar projeto industrial bilionário na região - Foto: Douglas Smmithy

Debate sobre tarifa do gás natural é considerado decisivo para viabilizar projeto industrial bilionário na regiãoFoto: Douglas Smmithy

Publicado 03/06/2026 09:43

Macaé - Para além dos números bilionários e das projeções industriais, uma decisão técnica pode definir o futuro de um dos projetos mais ambiciosos já discutidos para o Norte Fluminense. O avanço das negociações sobre a tarifa do gás natural recolocou no centro do debate a possível instalação de uma grande fábrica de fertilizantes, empreendimento que promete movimentar a economia regional, gerar empregos e fortalecer a cadeia produtiva ligada à energia.

O tema ganhou destaque após a Frente Parlamentar de Acompanhamento da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (FAFEN) apresentar atualizações sobre as articulações que vêm sendo realizadas junto a órgãos reguladores e representantes do setor energético. O principal desafio discutido neste momento envolve o custo do gás natural, considerado matéria-prima essencial para garantir a competitividade da futura operação industrial.

Segundo informações apresentadas durante reunião envolvendo representantes da área regulatória, do Ministério de Minas e Energia e integrantes do poder público municipal, o debate sobre a política tarifária do gás no Estado do Rio de Janeiro passou a ser tratado como uma etapa estratégica para viabilizar o empreendimento.

A proposta prevê investimentos estimados em R$ 5 bilhões e capacidade de produção de aproximadamente 1,8 milhão de toneladas anuais de ureia, amônia e metanol. Caso seja concretizada, a iniciativa poderá representar um dos maiores investimentos industriais da região nas últimas décadas.

Além do impacto econômico direto, o projeto busca fortalecer a produção nacional de fertilizantes, reduzindo a dependência do mercado externo e ampliando a segurança no abastecimento de insumos fundamentais para o agronegócio brasileiro.

Outro ponto considerado relevante é o potencial de criação de um polo gás-químico, aproveitando a proximidade com a produção de gás natural da Bacia de Campos. A estratégia poderá estimular a chegada de novos empreendimentos, diversificar a economia regional e ampliar a oferta de empregos qualificados.

A discussão sobre a revisão das tarifas do gás segue em andamento junto aos órgãos reguladores. A expectativa dos envolvidos é que o avanço desse debate contribua para tornar o ambiente de negócios mais competitivo e atraente para investimentos de grande porte.