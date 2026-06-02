Quelen Rezende, afirma que iniciativa busca oferecer ferramentas práticas para que as participantes tenham mais segurança na tomada de decisões financeiras - Foto: Ilustração

Quelen Rezende, afirma que iniciativa busca oferecer ferramentas práticas para que as participantes tenham mais segurança na tomada de decisões financeirasFoto: Ilustração

Publicado 02/06/2026 09:02

Macaé - As contas chegam todos os meses, os sonhos exigem planejamento e os negócios dependem de decisões inteligentes para crescer. Pensando nesses desafios que fazem parte da rotina de milhares de mulheres, uma palestra gratuita em Macaé vai ensinar estratégias para organizar as finanças pessoais, estabelecer metas e construir uma relação mais saudável com o dinheiro.

A capacitação "Finanças Pessoais" acontece no dia 3 de junho e é voltada para mulheres com mais de 18 anos que já possuem um pequeno negócio ou desejam iniciar sua trajetória no empreendedorismo. A proposta é mostrar que o planejamento financeiro não está ligado apenas à administração de recursos, mas também à realização de projetos pessoais e profissionais.

A iniciativa nasce da parceria entre a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres e o Sebrae, que vêm ampliando as ações de qualificação voltadas ao fortalecimento da autonomia financeira feminina. O encontro será realizado na sede da secretaria e oferecerá orientações sobre controle de gastos, definição de prioridades, construção de metas e uso consciente dos recursos financeiros.

Além de abordar conceitos fundamentais da educação financeira, a palestra pretende estimular hábitos que contribuam para uma vida econômica mais equilibrada. A ideia é mostrar que pequenas mudanças na forma de administrar o orçamento podem gerar resultados significativos no curto, médio e longo prazo.

Segundo a secretária de Políticas para as Mulheres, Quelen Rezende, a iniciativa busca oferecer ferramentas práticas para que as participantes tenham mais segurança na tomada de decisões financeiras.

"A proposta da oficina é oferecer orientações práticas para o desenvolvimento de comportamentos financeiros conscientes, evitando desperdícios e estimulando o planejamento. Também buscamos mostrar a importância de estabelecer metas e compreender que conquistas podem ser alcançadas a curto, médio e longo prazo", destacou.

A programação será conduzida pelo consultor do Sebrae José Palermo, profissional com formação em Administração e Estatística, pós-graduação em Administração Gerencial e Gestão de Recursos Humanos, além de mais de duas décadas de experiência na área empresarial e de consultoria.

A ação integra um conjunto de iniciativas voltadas ao empreendedorismo feminino em Macaé. Além da educação financeira, a parceria entre o Sebrae e a Secretaria de Políticas para as Mulheres oferece capacitações em áreas como liderança, gestão empresarial, marketing e empreendedorismo digital, ampliando as oportunidades de qualificação e crescimento para mulheres empreendedoras.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas antecipadamente pela plataforma do Sebrae. A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres funciona na Rua Dr. Luiz Bellegard, nº 139, em Imbetiba, em frente à Policlínica.

Em um cenário em que independência financeira e qualificação profissional caminham lado a lado, a palestra surge como uma oportunidade para transformar conhecimento em autonomia e planejamento em conquistas reais.