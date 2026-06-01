Material apreendido pela Polícia Militar durante operação realizada no bairro Parque Aeroporto - Foto: Divulgação

Material apreendido pela Polícia Militar durante operação realizada no bairro Parque AeroportoFoto: Divulgação

Publicado 01/06/2026 11:58

Macaé - A informação repassada por moradores terminou com mais uma ação contra o tráfico de drogas em Macaé. Um homem foi preso na noite de domingo (31) após ser flagrado com entorpecentes escondidos em uma motocicleta no bairro Parque Aeroporto, uma das áreas monitoradas pelas forças de segurança do município.

A prisão foi realizada por policiais militares do 32º BPM após denúncias indicarem que o suspeito utilizava uma motocicleta para armazenar e comercializar drogas na região. Com base nas informações recebidas, os agentes intensificaram o patrulhamento e localizaram o homem apontado nas denúncias.

Durante a abordagem, os policiais realizaram buscas no veículo e encontraram drogas escondidas sob o banco da motocicleta. A descoberta confirmou as suspeitas levantadas durante o trabalho de inteligência e monitoramento da equipe.

Na ação, foram apreendidas 19 unidades de skank, totalizando 125,4 gramas, além de 20 cápsulas de cocaína, que somaram 67,4 gramas. Também foram recolhidos uma motocicleta Yamaha Fazer, R$ 70 em dinheiro, um aparelho celular e cartões bancários.

O material foi encaminhado para a 123ª Delegacia de Polícia de Macaé, junto com o suspeito. Após análise da ocorrência, a autoridade policial autuou o homem pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Ele permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.

A ocorrência reforça o trabalho de combate ao tráfico realizado pelas forças de segurança na cidade, que têm atuado com apoio de denúncias e ações de patrulhamento para identificar pontos de comercialização de drogas e retirar entorpecentes de circulação.