Material apreendido pela Polícia Militar durante operação realizada no bairro Parque AeroportoFoto: Divulgação
Denúncia leva PM a prender suspeito e desmontar ponto de venda de drogas em Macaé
Ação no Parque Aeroporto resultou na apreensão de entorpecentes, motocicleta, dinheiro e outros materiais utilizados na atividade criminosa
Fundo falso em carro revela munições de fuzil e arma durante ação da PM em Macaé
Patrulhamento no bairro Ajuda de Cima termina com apreensão de pistola, carregador de fuzil, dezenas de munições e condução de duas mulheres à delegacia
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Mobilidade Urbana ganha nova casa e centraliza serviços em espaço moderno em Macaé
Centro Administrativo será inaugurado nesta terça-feira e reunirá todos os setores da secretaria em um único endereço para ampliar a eficiência no atendimento à população
Uma bolsa de sangue, até quatro vidas: Junho Vermelho mobiliza Macaé por mais doadores
Campanha reforça a importância da doação voluntária em período de queda dos estoques e promove ações de conscientização durante todo o mês
Força-tarefa contra a dengue chega a bairros de Macaé com mutirões, fumacê e ações nas escolas
Plano de combate a vetores mobiliza equipes em diversas regiões da cidade e aposta na conscientização da população para reduzir riscos de doenças
Mercado de trabalho acelera em Macaé com mais de 900 vagas abertas em diferentes setores
Oportunidades contemplam áreas offshore, comércio, construção civil, hotelaria e serviços, ampliando as chances para quem busca recolocação ou o primeiro emprego
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