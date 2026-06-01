Material apreendido foi encontrado durante revista em veículo abordado por policiais militares no bairro Ajuda de Cima - Foto: Divulgação

Material apreendido foi encontrado durante revista em veículo abordado por policiais militares no bairro Ajuda de CimaFoto: Divulgação

Publicado 01/06/2026 11:59

Macaé - Um compartimento oculto instalado dentro de um veículo chamou a atenção da Polícia Militar e acabou revelando um arsenal que estava escondido em Macaé. A descoberta aconteceu durante uma ação de patrulhamento no bairro Ajuda de Cima, quando agentes do 32º BPM localizaram uma arma de fogo, munições de diferentes calibres e um carregador de fuzil armazenados no interior de um automóvel.

A ocorrência foi registrada no sábado (30) e teve início durante o trabalho de rotina realizado pelos policiais na localidade. Ao observarem um veículo estacionado em atitude considerada suspeita, os agentes decidiram realizar a abordagem para averiguação.

Durante a revista no automóvel, os militares encontraram uma pistola calibre .32 carregada com 11 munições intactas. A descoberta levou a equipe a aprofundar a inspeção no veículo, momento em que foi localizado um compartimento oculto, conhecido popularmente como fundo falso.

Dentro do esconderijo estavam armazenadas 31 munições calibre 7,62, munição normalmente utilizada em armamentos de maior poder ofensivo, além de um carregador de fuzil. Os policiais também apreenderam dois aparelhos celulares, dinheiro em espécie e um caderno com anotações que passarão por análise da autoridade responsável pela investigação.

Duas mulheres que ocupavam o veículo foram conduzidas para a 123ª Delegacia de Polícia, juntamente com todo o material arrecadado durante a ação. A ocorrência ficou sob responsabilidade da unidade policial, que realizou os procedimentos necessários para apuração dos fatos e definição das medidas legais cabíveis.

Entre os itens apreendidos estão uma pistola calibre .32, 11 munições do mesmo calibre, 31 munições calibre 7,62, um carregador de fuzil, dois celulares e o veículo utilizado pelas ocupantes.

A apreensão representa mais uma ação das forças de segurança no combate à circulação ilegal de armas e munições na região, contribuindo para o fortalecimento das estratégias de prevenção à criminalidade e proteção da população.